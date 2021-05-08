Жертвами вибуху в афганській школі стали понад 30 осіб

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за терористичний акт

Щонайменше тридцять осіб, серед яких переважно школярі віком від 11 до 15 років, загинуло під час вибуху бомби поблизу школи для дівчаток у шиїтському районі столиці Афганістану. Про це йдеться у повідомленні Associated Press.

За словами офіційного представника Міністерства внутрішніх справ країни Таріка Аріана, за фактом вибуху ведеться розслідування. Він зазначив, що число загиблих може збільшитися.

В одній з прилеглих лікарень журналісти AP побачили щонайменше 20 трупів, складених у ряд в коридорах і кімнатах.

Біля лікарні Мухаммеда Алі Джини десятки людей вишикувалися у чергу, щоб здати кров, в той час, як родичі перевіряли списки поранених, вивішені на стінах.

Зазначено також, що щонайменше 50 осіб були поранені. Підкреслюється, що число жертв може зрости. Напад стався, коли підійшов до кінця пісний день.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

Підкреслюється, що атака сталася через кілька днів після того, як американські військовослужбовці офіційно почали залишати країну.

Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден оголосив про рішення вивести війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року.

Це рішення було гостро розкритиковано його попередником Дональдом Трампом, який планував завершити вивід військ 1 травня.

Нагадаємо, в кінці квітня в Афганістані біля Центральної лікарні в місті Пулі-Алам вибухнув замінований автомобіль. Поліція підтвердила загибель щонайменше 30 людей, ще понад 60 отримали поранення.