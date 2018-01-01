  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Жінкам у Саудівській Аравії дозволять працювати слідчими

    Жінкам доступні вакансії в офісі прокуратури на звання лейтенанта-слідчого
    Прокуратура Саудівської Аравії заявила, що вона вперше збирається найняти на посаду слідчих жінок. Про це повідомляє Daily Mail. [READ_MORE] У понеділок прокуратура заявила, що дозволить жінкам боротися за посаду слідчого, оскільки «королівство прагне підвищити жіночу зайнятість у межах нових реформ». «Жінкам доступні
    • Сьогодні, 20:59
    • Розсилка
    Жінки Саудівської Аравії&nbsp;
    Жінки Саудівської Аравії 

    Жінкам доступні вакансії в офісі прокуратури на звання лейтенанта-слідчого

    Прокуратура Саудівської Аравії заявила, що вона вперше збирається найняти на посаду слідчих жінок.

    Про це повідомляє Daily Mail.

    Читайте також

    У понеділок прокуратура заявила, що дозволить жінкам боротися за посаду слідчого, оскільки «королівство прагне підвищити жіночу зайнятість у межах нових реформ».

    «Жінкам доступні вакансії в офісі прокуратури на звання лейтенанта-слідчого», - йдеться у повідомленні міністерства інформації.

    Такі зміни є частиною програми реформ «Бачення 2030» принца Мохаммеда ібн Салмана, який прагне підняти рівень зайнятості серед жінок з 22% до 30%.

    Тим часом паспортний відділ Саудівської Аравії нещодавно заявив, що отримав 107 тисяч заявок на 140 вакантних посад для жінок в аеропортах та пунктах перетину кордону.

    Читайте також
    Саудівська Аравія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ