Жінкам у Саудівській Аравії дозволять працювати слідчими

Жінкам доступні вакансії в офісі прокуратури на звання лейтенанта-слідчого

Прокуратура Саудівської Аравії заявила, що вона вперше збирається найняти на посаду слідчих жінок. Про це повідомляє Daily Mail. [READ_MORE] У понеділок прокуратура заявила, що дозволить жінкам боротися за посаду слідчого, оскільки «королівство прагне підвищити жіночу зайнятість у межах нових реформ». «Жінкам доступні



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Жінки Саудівської Аравії

Жінкам доступні вакансії в офісі прокуратури на звання лейтенанта-слідчого

Прокуратура Саудівської Аравії заявила, що вона вперше збирається найняти на посаду слідчих жінок.

Про це повідомляє Daily Mail.

У понеділок прокуратура заявила, що дозволить жінкам боротися за посаду слідчого, оскільки «королівство прагне підвищити жіночу зайнятість у межах нових реформ».

«Жінкам доступні вакансії в офісі прокуратури на звання лейтенанта-слідчого», - йдеться у повідомленні міністерства інформації.

Такі зміни є частиною програми реформ «Бачення 2030» принца Мохаммеда ібн Салмана, який прагне підняти рівень зайнятості серед жінок з 22% до 30%.

Тим часом паспортний відділ Саудівської Аравії нещодавно заявив, що отримав 107 тисяч заявок на 140 вакантних посад для жінок в аеропортах та пунктах перетину кордону.