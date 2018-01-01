Жінкам у Саудівській Аравії дозволять працювати слідчими
- Сьогодні, 20:59
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Жінкам доступні вакансії в офісі прокуратури на звання лейтенанта-слідчого
Прокуратура Саудівської Аравії заявила, що вона вперше збирається найняти на посаду слідчих жінок.
Про це повідомляє Daily Mail.
У понеділок прокуратура заявила, що дозволить жінкам боротися за посаду слідчого, оскільки «королівство прагне підвищити жіночу зайнятість у межах нових реформ».
«Жінкам доступні вакансії в офісі прокуратури на звання лейтенанта-слідчого», - йдеться у повідомленні міністерства інформації.
Такі зміни є частиною програми реформ «Бачення 2030» принца Мохаммеда ібн Салмана, який прагне підняти рівень зайнятості серед жінок з 22% до 30%.
Тим часом паспортний відділ Саудівської Аравії нещодавно заявив, що отримав 107 тисяч заявок на 140 вакантних посад для жінок в аеропортах та пунктах перетину кордону.