Жителі Донбасу більше не хочуть від’єднуватися від України, - соціолог

Російський вектор зламався, каже Бекешкіна

Жителі Донбасу на контрольованих територіях більше не хочуть від'єднуватися від України. Про це заявила Ірина Бекешкіна, директор Фонду «Демократичні ініціативи», пише DT.UA. За її інформацією, ще на початку 2015 р. 35% населення цих регіонів хотіли приєднатися до Росії. А вже в липні від них залишилося 5%, і надалі ця цифра не



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Російський вектор зламався, каже Бекешкіна

Жителі Донбасу на контрольованих територіях більше не хочуть від'єднуватися від України. Про це заявила Ірина Бекешкіна, директор Фонду «Демократичні ініціативи», пише DT.UA.

За її інформацією, ще на початку 2015 р. 35% населення цих регіонів хотіли приєднатися до Росії. А вже в липні від них залишилося 5%, і надалі ця цифра не зростала.

«Російський вектор зламався. Люди розчарувалися в Росії. Підтримувати самостійність якихось «ДНР» або «ЛНР» взагалі ніхто не хоче, принаймні в нашу вибірку такі не потрапили. Їх прихильники, можливо, просто відмовляються брати участь в опитуваннях. Але раніше про це йшлося, тому є підстави говорити про зрушення», - зазначила соціолог.

Нагадаємо, у звільнених населених пунктах Травневе та Гладосове на Донеччині українська влада роздала продукти харчування. У Штабі АТО заявили, що мешканці Травневого та Гладосового, під час спілкування із представниками групи цивільно-військового співробітництва та воїнами Збройних сил України, дякували за допомогу та підтримку військових за таких скрутних погодних та соціально-побутових умов. Спостерігалося позитивне ставлення до представників Збройних сил України з боку мешканців згаданих селищ.