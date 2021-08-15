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    Слідом за медузами курортну Кирилівку окупували комарі (відео)

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    Відпочивальники повідомляють, що це так звані одноденки - Слідом за медузами курортну Кирилівку окупували комарі (відео)

    Відпочивальники повідомляють, що це так звані одноденки

    Фото з відкритих джерел

    Комарі, це так звані одноденки – вони не кусаються, але ускладнюють відпочинок

    У курортній Кирилівці, слідом за навалою медуз, з’явилася нова проблема – туристи страждають від комарів, які практично окупували селище. Про це повідомляє «РІА-Мелітополь».

    У Мережі оприлюднили відео з курорту, на якому видно, що все просто роїться комарами. Вони літають по кімнатах, сидять на стінах, а на підвіконні не одна сотня комах.

    Очевидці повідомляють, що це так звані одноденки. Вони не кусаються, але за кілька секунд злітаються на будь-яку освітлену ділянку.

    Нагадаємо, у Генічеську люди бояться купатися в морі через нашестя медуз.

    Додамо, що нашестя медуз в Азовському морі може бути пов’язано з його високою солоністю – у такому середовищі їм достатньо комфортно.

    А на популярному в українців курорті Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області, неможливо купатися в Азовському морі через нашестя медуз. Про це розповів відпочивальник на курорті Євген Гуртовенко.

    Як повідомлялося, медузи в Азовському морі зіпсували відпочинок десяткам тисяч туристів. У зв’язку з цим туристам доводиться викручуватися і винаходити нові способи боротьби з медузами.

    Теги: відпочинок туризм Азовське море Запорізька область
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    Слідом за медузами курортну Кирилівку окупували комарі (відео)