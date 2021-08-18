Туризм оживає: кількість туристів, які відвідали Україну, зросла

До нас найчастіше приїздять європейці, українці ж найбільше їздять в Туреччину та Єгипет

Кількість туристів, які приїздять помандрувати в Україну, збільшилася на 9%. Більшість іноземців, які відвідали Україну, – європейці, на другому місці – представники країн Азіатського регіону. Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України у Facebook.

У січні-червні 2021 року Україну відвідали 1,42 мільйона іноземних туристів, що на 9% більше, ніж у другому півріччі 2020-го.

Зазначений показник на 31% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (коли Україну відвідали два мільйони іноземців) і на 75% менше показника аналогічного періоду 2019 року (шість мільйонів туристів).

«70% іноземців, які відвідали Україну, – європейці (на 10% менше торішнього показника), 24% – представники країн Азіатського регіону (на 8% більше, ніж у 2020 році), 2,8% приїхали з Північної Америки і тільки 1,7% – громадяни Африканського континенту», – йдеться в повідомленні.

Також у Держагентстві назвали найпопулярніші серед українців туристичні напрями.

«У першому півріччі 2021 року українці на 15% більше виїжджають за кордон, ніж минулого року. Всього виїхало 5,7 мільйона громадян України. Традиційними туристичними напрямками залишаються такі країни, як Туреччина (774 тисячі) І Єгипет (кількість туристів збільшилася на 88% і досягає 705 тисяч», – уточнила пресслужба.

На таку статистику вплинули карантинні обмеження держав, правила в'їзду в ту чи іншу країну, а також ситуація з поширенням коронавірусу, резюмували в агентстві.

Нагадаємо, у Таїланді напередодні відкриття кордону для вакцинованих осіб, туристичні пам’ятки країни поступово зачиняються.

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