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    Суспільство

    ЦВК оновила дані про явку виборців

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    Активність виборців у Києві 45, 95%, Чернігівська область 48,69% Дніпропетровська область 48,85%&raquo;, - повідомили в ЦВК - ЦВК оновила дані про явку виборців
    Активність виборців у Києві 45, 95%, Чернігівська область 48,69% Дніпропетровська область 48,85%», - повідомили в ЦВК

    Явка виборців на склала 45,11%.

    ЦВК оновила дані про явку на виборах президента - 2019, станом на 15.00, у неділю, 31 березня. Про це повідомляє ЦВК.

    Зазначається, що ЦВК вже отримав дані про явку у 195 округах. Явка склала 45,11%.

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    ЦВК оновила дані про явку виборців
    ЦВК оновила дані про явку виборців

    Відзначимо, що виборчі дільниці на виборах президента України 2019 відкрилися 31 березня о 08:00.

    «Активність виборців у Києві 45, 95%, Чернігівська область 48,69% Дніпропетровська область 48,85%», - повідомили в ЦВК.

    Раніше ЦВК повідомляв, що, за станом на 15:00, явка становила 44,45%.

    Для першого туру виборів президента України 2019 Центральна виборча комісія підготувала 30,44 млн бюлетенів, для другого - 29,92 млн. При цьому, в ЦВК заявили, що прогнозована кількість виборців становить 30 028 913 осіб.

    Раніше голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомляла, що на виборах 2019 можуть проголосувати більше 26,6 млн українців.

    31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

    На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

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