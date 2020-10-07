Жванецький йде зі сцени



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У березні Михайлу Жванецькому виповнилося 86 років

Артист закрив передачу і припинив концертну діяльність

Відомий одесит, письменник-сатирик Михайло Жванецький вирішив піти зі сцени. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Представник артиста Олег Сташкевич пояснив, що Жванецький прийняв таке рішення через свій вік - у березні йому виповнилося 86 років.

«Артистам потрібно мати мужність вчасно піти зі сцени. У Жванецького ця мужність є - вчасно піти зі сцени, не зволікати», - сказав Сташкевич, зазначивши, що артист закрив передачу і припинив концертну діяльність.

Дані про виступи, які є на сайті артиста, вже не є актуальними. «За офіційним сайтом ми не простежили. Це було оголошено рік тому, вже все закрито, вже коронавірус і інші речі», - додав Сташкевич.

Михайло Жванецький народився 6 березня 1934 року в Одесі. Є народним артистом України та Росії. Виконував власні мініатюри і монологи.

Нагадаємо, 28 лютого 2019 року колишній керівник одеського «Правого сектору» погрожував зірвати заплановані в Україні концерти коміка Михайла Жванецького, який отримав нагороду від президента Росії Володимира Путіна.

Путін нагородив Жванецького орденом «за заслуги перед Вітчизною» III ступеня 27 лютого цього року. Указ опублікований на офіційному порталі правової інформації. Тоді мер Одеси Геннадій Труханов засудив тих, хто критикує Михайла Жванецького і виступає проти проведення його концертів.