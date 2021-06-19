  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Зірки серіалу «Друзі» заспівали разом на відомому шоу (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Фанати продовжують пильно слідкувати за&nbsp;&laquo;Друзями&raquo; - Зірки серіалу «Друзі» заспівали разом на відомому шоу (відео)
    Фанати продовжують пильно слідкувати за «Друзями»
    Фото з відкритих джерел

    Під час одинадцятихвилинного відео зірки розповідають про те, як відбувалися зйомки серіалу

    Спів акторів серіалу «Друзі» можна почути в шоу «The Late Late Show» з Джеймсом Корденом.

    Під час одинадцятихвилинного відео зірки розповідають про те, як відбувався процес зйомок серіалу. Вони показують ведучому павільйон, а також катаються територією студії Warner Brothers на гольф-карі.

    В певний момент Корден вмикає саундтрек I’ll Be There For You та закликає акторів та актрис підспівувати.

    Згодом Ліза Кудроу, Кортні Кокс, Дженніфер Еністон, Метт Леблан, Девід Швіммер та Метью Перрі йдуть спілкуватися до студійної кав’ярні Central Perk.

    Додамо, що в Youtubе дотепники використали фрагмент комедійного серіалу «Друзі». У ньому усім відомі хлопці танцюють під хіт «Шум». А вмикає улюблену музику прудка мавпочка Марсел, прививаючи любов до українських виконавців.

    Читайте також:
    Теги: США серіал актор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зірки серіалу «Друзі» заспівали разом на відомому шоу (відео)