Зірки серіалу «Друзі» заспівали разом на відомому шоу (відео)

Спів акторів серіалу «Друзі» можна почути в шоу «The Late Late Show» з Джеймсом Корденом.

Під час одинадцятихвилинного відео зірки розповідають про те, як відбувався процес зйомок серіалу. Вони показують ведучому павільйон, а також катаються територією студії Warner Brothers на гольф-карі.

В певний момент Корден вмикає саундтрек I’ll Be There For You та закликає акторів та актрис підспівувати.

Згодом Ліза Кудроу, Кортні Кокс, Дженніфер Еністон, Метт Леблан, Девід Швіммер та Метью Перрі йдуть спілкуватися до студійної кав’ярні Central Perk.

Додамо, що в Youtubе дотепники використали фрагмент комедійного серіалу «Друзі». У ньому усім відомі хлопці танцюють під хіт «Шум». А вмикає улюблену музику прудка мавпочка Марсел, прививаючи любов до українських виконавців.

