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    Націоналісти влаштували акцію протесту на Майдані Незалежності (фото, відео)

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    Представники Національного корпусу вийшли на Майдан Незалежності - Націоналісти влаштували акцію протесту на Майдані Незалежності (фото, відео)
    Представники Національного корпусу вийшли на Майдан Незалежності
    Фото: Національний корпус, Facebook

    Нацкорпус вимагає «Свинарчуків Порошенка - за грати!»

    Представники «Національного корпусу» зібралися на Майдані Незалежності у Києві на акцію протесту «Свинарчуків Порошенка - за грати!».

    «Ми вже збираємось на Майдані Незалежності, щоб переконати сьогодні владу, що мародерів військового бюджету країни треба покарати. Ми не дозволимо корупціонерам і баригам грабувати нашу державу, в той час як українські воїни віддають за неї життя! Досить!» - йдеться в повідомленні Нацкорпусу у Facebook.

    «Національний корпус» закликає українців приєднуватись до їхньої акції протесту.

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    Націоналісти влаштували акцію протесту на Майдані Незалежності (фото, відео)
    Націоналісти влаштували акцію протесту на Майдані Незалежності (фото, відео)
    Націоналісти влаштували акцію протесту на Майдані Незалежності (фото, відео)
    Націоналісти влаштували акцію протесту на Майдані Незалежності (фото, відео)

    Раніше стало відомо, що у суботу 9 березня, о 12:00 на Майдані Незалежності, партія «Національний корпус» влаштовує «День Гніву».

    Активісти «Національного корпусу» заявили, що 9 березня у Києві готуються провокації у зв'язку з масштабною акцією протесту на Майдані Незалежності. 

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