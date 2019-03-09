Націоналісти влаштували акцію протесту на Майдані Незалежності (фото, відео)



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Представники Національного корпусу вийшли на Майдан Незалежності Фото: Національний корпус, Facebook

Нацкорпус вимагає «Свинарчуків Порошенка - за грати!»

Представники «Національного корпусу» зібралися на Майдані Незалежності у Києві на акцію протесту «Свинарчуків Порошенка - за грати!».

«Ми вже збираємось на Майдані Незалежності, щоб переконати сьогодні владу, що мародерів військового бюджету країни треба покарати. Ми не дозволимо корупціонерам і баригам грабувати нашу державу, в той час як українські воїни віддають за неї життя! Досить!» - йдеться в повідомленні Нацкорпусу у Facebook.

«Національний корпус» закликає українців приєднуватись до їхньої акції протесту.

Раніше стало відомо, що у суботу 9 березня, о 12:00 на Майдані Незалежності, партія «Національний корпус» влаштовує «День Гніву».

Активісти «Національного корпусу» заявили, що 9 березня у Києві готуються провокації у зв'язку з масштабною акцією протесту на Майдані Незалежності.