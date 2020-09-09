Розробник «Новачка» пояснив, чому Росія полюбила саме цю отруту



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Мірзаянов прокоментував, чому у світі досі не заборонили виготовлення отрути «Новачок»

Вчений вважає, що російські спецслужби розраховували, що у світі мало знають про «Новачок»

Один із розробників «Новачка» Віл Мірзаянов висловив переконання, що російські спецслужби, використовуючи цю отруту, розраховувала, що у світі дуже мало знають про цю речовину. Таку думку вчений зазначив в інтерв’ю «Главкому».

«Думаю, що розрахунок був на те, що про «Новачка» просто мало хто знає. Вони (мова про російські спецслужби), мабуть, книг не читають. Розрахунок був на те, що «Новачка» ніхто не знає», – вважає фахівець.

Крім того, Віл Мірзаянов прокоментував, чому у світі досі не заборонили виготовлення цієї хімічної зброї.

«Після Солсбері (мова про історію з отруєння колишнього співроібтника російських спецслужб Сергія Скрипаля – «Главком») її включили до списку заборонених речовин міжнародною конвенцією про заборону хімічної зброї (у червні 2020 року «Новачок» був внесений до Конвенції про хімзброю). Але у документі, на жаль, є лазівка. Вона не забороняє проведення науково-дослідницьких робіт в цій царині, забороняє лише розробку. Тому на цілком законних підставах Державний науково-дослідницький інститут органічної хімії і технологій у Москві, звісно ж, продовжує роботу з удосконалення і навіть пошуку нових отруйних речовин. Швидше за все, це нова отрута, а не та, яка була виготовлена 30 років тому. Зараз вони (російські дослідники) законно цим займаються, бо конвенція дозволяє», – додає винахідник.

Також, Віл Мірзаянов розповів про програму розробки отрути, яка була зупинена на початку 1993 року.

«Наскільки мене не підводить пам’ять, держава може накопичити для досліджень до 200 кг будь-якої забороненої отруйної речовини. Якщо взяти «Новачок» А242, такого обсягу буде достатньо, щоби вбити десятки, сотні тисяч людей. Повертаючись до цієї лазівки в конвенції, я спочатку був проти ратифікації її в такій редакції. Але потім погодився, бо краще мати конвенцію у такій редакції, ніж взагалі нічого не мати», – зазначив вчений.

За словами Віла Мірзаянова, публікацію формули «Новачка» в його книжці Росія назвала актом сприяння тероризму, проти нього намагалися відкрити провадження.

Віл Мірзаянов – доктор хімічних наук, фахівець із хімічної зброї. Працював в СРСР і Росії у провідному Державному науково-дослідницькому інституті органічної хімії і технологій. – доктор хімічних наук, фахівець із хімічної зброї. Працював в СРСР і Росії у провідному Державному науково-дослідницькому інституті органічної хімії і технологій. У 1994 році рішенням генпрокурора справу закрили через «відсутність у діях Мірзаянова складу злочину». А у 1995 році хімік емігрував до США, де проживає у Принстоні, штат Нью-Джерсі. Мірзаянов брав активну участь у політичному житті Росії. Під час засідання татарського Міллі Меджлісу (Народного зібрання) у Казані 26 жовтня 2008 був обраний до президії. У 2009 році на конференції, присвяченій відокремленню Татарстану від Росії був обраний «прем’єром уряду у вигнанні». Виступає за незалежність Татарстану.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Вранці 22 серпня літак із Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Нагадаємо, що російські ЗМІ повідомляють, що Німеччина відмовилася надати РФ результати аналізів Навального.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни. Російські лікарі у свою чергу назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.