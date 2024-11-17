Відомий ветеран розповів, що потрібно Україні для перемоги у війні

Найєм розповів, що є багато людей, які дійсно хочуть воювати, проте їм не вистачає визначеності

Для підвищення мотивації українців потрібно поставити в пріоритет війська та ветеранів серед суспільства

В Україні є гостра потреба вибудувати повагу до військових і ветеранів. Проте ще велика кількість українців бояться воювати через невизначеність. Про це заявив ветеран російсько-української війни, адвокат Масі Найєм в інтерв'ю проєкту «Люди».

«Завдання всього суспільства, щоб перемогти в цій війні – побудувати повагу до військової професії та до ветеранів. Люди повинні хотіти захищати Україну, але для цього потрібно дати повагу», – сказав він.

В інтерв'ю ветеран розкритикував ідею запровадити економічне бронювання. Він вважає, що це несправедливо щодо солдатів, які вже довгий час перебувають на фронті.

«Розумію, що економіка потрібна, але на фронті хлопці сидять. Вони чекають, коли буде ухвалено рішення, щоб їх замінити. Просто піти вони не можуть», – пояснив Найєм.

Адвокат заявив, що для підвищення мотивації українців потрібно поставити в пріоритет війська та ветеранів серед суспільства. Він підкреслив, що несправедливе ставлення до бійців може відштовхнути осіб, які хочуть піти захищати країну.

Ветеран додав: «Я не кажу що ухилянти це добре. Ухилянти – це погано. Ухилянти – це росіяни».

Найєм розповів, що є багато людей, які дійсно хочуть воювати. Проте, за його словами, їм не вистачає визначеності.

Крім того, адвокат висловився про несправедливість усередині армії. Він поділився, що є багато випадків, коли звичайні солдати не можуть вийти в заслужені відпустки, а більш відомі особи отримують більше привілеїв.

«Війна створила прірву в справедливості. Чомусь більшість військових із сільської місцевості. Багато хто з них навіть не може отримати психологічну допомогу, яка їм так потрібна, на відміну від мешканців великих міст», – підкреслив ветеран.

Раніше екскомандувач НАТО Джеймс Ставрідіс припустив, що війна РФ в Україні завершиться на умовах, за якими російський диктатор Володимир Путін збереже контроль над 20% українських територій.

Нагадаємо, що аналітики Міжнародного валютного фонду оновили прогноз тривалості війни Росії проти України. Термін завершення інтенсивних бойових дій відсунувся ще на рік.