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США готують нові санкції проти експорту російської нафти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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США готують нові санкції проти експорту російської нафти
Команда Байдена розглядає обмеження, що можуть торкнутися деяких видів російського експорту нафти
фото з відкритих джерел

Європейський Союз до кінця року також планує запровадити обмеження щодо «тіньового флоту» РФ

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє нові санкції проти прибуткової торгівлі нафтою з Росією. Очікується, що вони будуть більш жорсткими. Про це пише Bloomberg.

За попередніми даними, команда Байдена розглядає обмеження, що можуть торкнутися деяких видів російського експорту нафти.

Видання пише, що президент США довго опирався такому рішенню через побоювання, що воно може спровокувати стрибок цін на енергоносії, особливо напередодні президентських виборів у листопаді.

В останні тижні своєї роботи, адміністрація також вирішила збільшити військову та фінансову підтримку України через сумніви у подальшій підтримці з боку США командою Трампа.

Агентство також додає, що Європейський Союз до кінця року планує запровадити аналогічні обмеження щодо «тіньового флоту» РФ.

Крім того, санкції ЄС можуть бути також націленими на фізичних осіб, що беруть участь у торгівлі російською нафтою.

Раніше повідомлялося, що постачальники російського військово-промислового корпусу знайшли спосіб обійти санкції та продовжують надалі замовляти мікросхеми в американської компанії Texas Instruments. 

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Теги: санкції США росія нафта

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