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США запровадили санкції проти чиновників з Грузії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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США запровадили санкції проти чиновників з Грузії
Санкції доповнюють зусилля Білого дому проти правлячої партії «Грузинська мрія»
фото з відкритих джерел

Обмеження торкнуться близько 20 осіб, включаючи осіб, які обіймають посади міністрів уряду та членів парламенту

Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти 20 високопосадовців Грузії, причетних до підриву демократії в країні. Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

Обмеження торкнуться близько 20 осіб, включаючи осіб, які обіймають посади міністрів уряду та членів парламенту, співробітників правоохоронних органів та служб безпеки, а також приватних осіб.

Зазначається, що санкції доповнюють інші зусилля Білого дому проти правлячої партії «Грузинська мрія», яка, на думку чиновників, підриває довіру та стає дедалі проросійською. Також США запроваджували обмеження, які включають призупинення дії механізмів стратегічного партнерства між країнами.

Законодавці обох партій в Конгресі критикували адміністрацію Байдена за занадто повільні та обережні дії щодо Грузії, зокрема за стримування санкцій проти мільярдера-засновника та фактичного лідера правлячої партії Бідзіни Іванішвілі. Сенатори також висловлюють занепокоєння тим, що влада Грузії вдається до методів, які використовує Росія, придушуючи опозицію та обмежуючи демократичні свободи.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Грузії за 11 днів протестів затримало 402 людей.

Днями грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

До слова, у центрі Тбілісі міська влада через протести не змогла завершити встановлення новорічної ялинки біля парламенту на проспекті Руставелі. Мітингувальники перервали процес та оздобили її по-своєму

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

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Теги: США санкції Грузія

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