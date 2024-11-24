Росія б’є по Україні ракетами КНДР із західними компонентами – CNN

Близько третини ракет, якими РФ атакує Україну, є північнокорейськими, які працюють на західних схемах, отриманих всупереч санкціям

Основна частина компонентів у північнокорейських ракетах, які Росія використовує для ударів по Україні – західного виробництва. Про це пише CNN, посилаючись на доповідь Незалежної антикорупційної комісії України.

Як зазначається у публікації, близько третини ракет, якими РФ атакує Україну, є північнокорейськими, які працюють на західних схемах, отриманих всупереч санкціям.

За словами представника Міноборони України, цього року Росія випустила близько 60 північнокорейських ракет КN-23 по Україні. Це становить майже кожну третю з 194 балістичних ракет, що, за підрахунками CNN становить майже третину з 194 балістичних ракет, випущених до цього часу.

Зазначається, що найважливіші компоненти, які використовуються в ракетах КНДР, виробляються дев'ятьма західними виробниками, включно з компаніями зі США, Нідерландів і Великої Британії. Однак деякі частини ракет було вироблено вже 2023 року, що свідчить про швидкість поставок у Північну Корею.

Кореспонденти CNN побували на одному зі складів, де українські слідчі вивчають уламки зброї, використаної Росією для повітряних атак.

«Усе, що працює, щоб направляти ракету, щоб змусити її летіти, усе це іноземні компоненти. Уся електроніка іноземна. У ній немає нічого корейського. Єдине, що там корейське, це метал, який швидко іржавіє і кородує», – пояснив керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судової експертизи Андрій Кульчицький.

фото: CNN

Один зі співробітників розвідки розповів CNN, що розслідування ускладнене через пошкодження фрагментів ракети, але все ж можна визначити, що переважна більшість компонентів таки західні. Він зазначив, що ймовірно, 70% компонентів – американські, від відомих компаній, а також німецькі та швейцарські.

Як стало відомо зі звіту, опублікованому на початку цього року британською дослідницькою організацією Conflict Armament Research (CAR), 75% компонентів однієї з перших північнокорейських ракет, використаних для атаки на Україну, були виготовлені компаніями в США.

Наразі немає достовірної інформації про те, як саме компоненти потрапляють до Північної Кореї, але всі ознаки вказують на Китай як на ймовірного посередника.

«Ми відстежили деякі з цих компонентів, і останніми відомими зберігачами є китайські компанії», – зазначив Дем'єн Сплітерс, заступник директора з операцій CAR, яка займається незалежним документуванням перенаправленої зброї. Це означає, що китайські фірми купували компоненти у виробників і низки посередників.

Однак CAR вважають, що головною проблемою є компанії-посередники, а не виробники, адже існує понад 250 компаній, чиї компоненти були виявлені в північнокорейських ракетах. Але більшість цієї електроніки продається п'ятьом основним дистриб'юторам, які базуються в США і Канаді.

Наразі Міністерство торгівлі США посилило контроль над компаніями та підставними особами, які постачають підсанкційні товари до Росії та Білорусі.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що поки жоден із виробників не був притягнутий до відповідальності за ці поставки.

Нагадаємо, у ракетах, які Північна Корея постачає Росії для атак по Україні, виявили компоненти, вироблені західними компаніями. Через це Україна закликає посилити санкції проти РФ та КНДР.