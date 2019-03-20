ЗМІ: ще одному лобісту Януковича у США можуть висунути звинувачення



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74-річний лобіст Грегорі Крейг

Розслідування у США зосереджується на роботі Грегорі Крейга, коли він був діяв від імені уряду України часівпрезидента Віктора Януковича

Тривале розслідування федерального рівня в США проти екс-радника президента Барака Обами, юриста Грегорі Крейга, може завершитися висуненням йому офіційних обвинувачень у незаконному лобіюванні інтересів Віктора Януковича.

Про це повідомляє видання The New York Times.

«Рішення про притягнення до відповідальності пана Крейга, який був адвокатом у Білому домі під час першого терміну президентства Барака Обами, очікується впродовж ближчих тижнів», - повідомили обізнані джерела.

Розслідування зосереджується на роботі Крейга, коли він був партнером у фірмі Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom та діяв від імені уряду України часів проросійського президента Віктора Януковича, зазначається в повідомленні.

З юристом на той момент працював безпосередньо Пол Манафорт, який оперував мільйонами доларів, отриманих від олігархів з пост-радянського простору, уточнюється в повідомленні.

Крейг, зокрема, займався підготовкою звіту для Білого дому щодо ув'язнення за командою Януковича екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Висновки звіту повинні були вказувати на відсутність політичної мотивації цієї справи.

Крейга можуть звинуватити у співпраці з Манафортом з метою приховування фінансування фірми Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Фірма отримала $5,2 млн доларів у 2012 та 2013 роках від неназваного українського олігарха, зазначає видання.

Крім того, Крейгу можуть висунути звинувачення у веденні в оману уряду США, а також інших співробітників юридичної фірми щодо справи Тимошенко.

Як пише газета, 74-річний Крейг стане першим демократом, проти якого очікується висунення офіційних звинувачень в контексті розслідування «російської» справи спецпрокурора Роберта Мюллера.

Нагадаємо, 13 березня колишнього радника Віктора Януковича і екс-очільника передвиборчого штабу президента США Пола Манафорта засудили до 3,5 років в'язниці за звинуваченнями у змові, пов'язаними з його діяльність в Україні.

Раніше, Федеральний суд США оголосив вирок колишньому голові виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту, засудивши його до 47 місяців ув'язнення.

Зазначимо, що 1 квітня Манафорту виповнюється 70 років.

Як повідомляв «Главком», раніше присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.

На початку березня Манафорт попросив суд Вірджинії зменшити термін тюремного ув'язнення.

Джерело: Укрінформ