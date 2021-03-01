Оксана Марченко звинуватила Зеленського, який застосував проти неї санкції, в «аморалці»

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Медведчука і його дружини Оксани Марченко

Марченко заперечила, що товаришувала із Зеленським

Телеведуча, кума російського президента та дружина одіозного політика Віктора Медведчука Оксана Марченко ображена на президента України Володимира Зеленського, який ввів проти неї санкції. Про свої емоції вона розповіла в інтерв’ю виданню «Страна».

Марченко зазначила, що Зеленський принизив санкціями не лише себе, а й загалом усю країну. Вона також апелювала до «моральності».

«Боротися з жінкою свідомо незаконними методами надзвичайно аморально для чоловіка і поготів для президента», – сказала вона.

За словами Марченко, їй шкода українців, які проголосували на президентських виборах за Зеленського. Також вона заперечила, що в неї були із ним товариські стосунки. «Проте ми неодноразово спілкувалися, адже оберталися в одній творчому середовищі», – додала вона.

Також Оксана Марченко розповіла про свої політичні плани. Зокрема дружина Медведчука не спростувала чуток, що йтиме в президенти України.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Згодом Марченко оголосила про свій вступ до «Опозиційної платформи – «За життя». Себе та Віктора Медведчука назвала «майбутнім України». Відео, на якому Марченко оголошує про рішення вступити до партії свого чоловіка, стало джерелом для числених фотожаб.

Кума Володимира Путіна презентувала новий трейлер свого авторського проєкту «Паломница». За її словами, на паломництво її благословив глава УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій. Також Марченко розказала, хто носить її на руках.