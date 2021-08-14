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    Україну накриє антициклон Elfi: прогноз погоди на 14 серпня

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    В суботу, 14 серпня, коли святкують&nbsp;медово-маковий Спас, на українців чекає комфортна і суха погода - Україну накриє антициклон Elfi: прогноз погоди на 14 серпня
    В суботу, 14 серпня, коли святкують медово-маковий Спас, на українців чекає комфортна і суха погода
    Фото з відкритихджерел

    Антициклон на ім'я Elfi зумовить теплу і суху погоду на території майже всієї країни

    Погода в Україні в суботу 14 серпня буде спекотною. Майже у всіх регіонах яскраво світитиме сонце. Лише на Сході та у деяких областях Півдня можливі дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 10 ... + 15 градусів, вдень + 24 ... + 29 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 10 ... + 15 градусів, вдень + 24 ... + 29 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі + 10 ... + 15 градусів, вдень + 23 ... + 28 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі + 14 ... + 19 градусів, вдень + 22 ... + 27 градусів.

    Прогноз погоди в Україні на 14 серпня
    Прогноз погоди в Україні на 14 серпня

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі + 13 ... + 18 градусів, вдень + 24 ... + 29 градусів.

    У Криму мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі + 10 ... + 15 градусів, вдень + 24 ... + 29 градусів.

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    Теги: прогноз погоди клімат Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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    Україну накриє антициклон Elfi: прогноз погоди на 14 серпня