Знайдений здатний повністю вилікувати від ВІЛ препарат



Вчені Мічиганського університету знайшли потенційний спосіб повного лікування від ВІЛ. Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Дослідники виявили, що вірус використовує білок Nef для обходу імунної системи зараженого організму. За допомогою нього ВІЛ пригнічує активність іншого білка MHC-I, заважаючи імунній системі розпізнавати інфіковані клітини, які потребують усунення.

Результати скринінгу бази даних, яка охоплює 200 тисяч малих молекул, показали, що серед схвалених FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США) препаратів не існує відомих сполук, які могли б заблокувати Nef і відновити функціонування MHC-I. Однак в бібліотеці продуктів мікробного синтезу LSI, де міститься інформація про 30 тисяч з'єднань, був знайдений клас антибіотиків, які називаються плейкомакролідамі і здатних блокувати Nef.

Плейкомакроліди широко використовуються в лабораторних експериментах, що передбачають відключення лізосом – органел, в яких руйнуються пошкоджені компоненти клітин. Через це вони вважаються занадто токсичними і небезпечними для використання в якості ліків. Однак плейкомакролід конканаміцін A інгібує Nef в більш низьких концентраціях, ніж ті, які необхідні для пригнічення лізосоми.

В ході експерименту вчені обробляли ВІЛ-інфіковані Nef-експресують клітини конканаміціном А і виявили, що цитотоксичні Т-клітини здатні очищати інфіковані клітини. Однак необхідні подальші дослідження, щоб розробити відповідні лікарські препарати.

