Киянам повернули світло: аварію в Жулянах ліквідовано

Близько 700 житлових будинків у мікрорайоні «Жуляни» вже зі світлом

Аварію було ліквідовано за три години

Аварійні бригади відновили електропостачання житлових будинків у мікрорайоні Жуляни. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

«Станом на 14:00 всі 78 багатоповерхівок та близько 600 приватних житлових будинків у мікрорайоні «Жуляни» зі світлом», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 липня о 10:50 сталося аварійне відключення однієї з секцій обладнання на підстанції «Теремки» в Києві. Через це залишились знеструмленими 78 багатоповерхівок та близько 600 приватних житлових будинків у мікрорайоні Жуляни.

Станом на 13:00 фахівці повернули світло у 24 багатоповерхівки та 100 приватних будинків.

До слова, 8 липня після проведення гідравлічних випробувань зони ТЕЦ-6 сталося пошкодження тепломережі на вулиці Героїв Дніпра, 35.

У результаті витоку води утворився провал на зеленій зоні розміром приблизно 1,5 на 1,5 м. Соцмережі повідомляли, що в яму з окропом провалилася жінка.

На час проведення ремонту постачання гарячої води призупинено до 11 житлових будинків.

1 липня ввечері на мосту Патона в Києві стався прорив трубопроводу. Вода у вигляді водоспаду лилась у Дніпро.

27 травня поблизу станції метро «Либідська» під час гідравлічних випробувань стався прорив тепломережі. Вода раптово заповнила усю проїжджу частину.

А в Херсоні аварія на міському колекторі стала надзвичайною ситуацією. 75 тисяч мешканців міста можуть лишитися без води та каналізації.