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    Киянам повернули світло: аварію в Жулянах ліквідовано

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    Близько 700 житлових будинків у мікрорайоні &laquo;Жуляни&raquo; вже зі світлом - Киянам повернули світло: аварію в Жулянах ліквідовано
    Близько 700 житлових будинків у мікрорайоні «Жуляни» вже зі світлом
    Фото з відкритих джерел

    Аварію було ліквідовано за три години

    Аварійні бригади відновили електропостачання житлових будинків у мікрорайоні Жуляни. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

    «Станом на 14:00 всі 78 багатоповерхівок та близько 600 приватних житлових будинків у мікрорайоні «Жуляни» зі світлом», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 9 липня о 10:50 сталося аварійне відключення однієї з секцій обладнання на підстанції «Теремки» в Києві. Через це залишились знеструмленими 78 багатоповерхівок та близько 600 приватних житлових будинків у мікрорайоні Жуляни.

    Станом на 13:00 фахівці повернули світло у 24 багатоповерхівки та 100 приватних будинків.

    До слова, 8 липня після проведення гідравлічних випробувань зони ТЕЦ-6 сталося пошкодження тепломережі на вулиці Героїв Дніпра, 35.

    У результаті витоку води утворився провал на зеленій зоні розміром приблизно 1,5 на 1,5 м. Соцмережі повідомляли, що в яму з окропом провалилася жінка.

    На час проведення ремонту постачання гарячої води призупинено до 11 житлових будинків.

    1 липня ввечері на мосту Патона в Києві стався прорив трубопроводу. Вода у вигляді водоспаду лилась у Дніпро.

    27 травня поблизу станції метро «Либідська» під час гідравлічних випробувань стався прорив тепломережі. Вода раптово заповнила усю проїжджу частину.

    А в Херсоні аварія на міському колекторі стала надзвичайною ситуацією. 75 тисяч мешканців міста можуть лишитися без води та каналізації.

    Теги: Київ електроенергія аварія ДТЕК кияни
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    Киянам повернули світло: аварію в Жулянах ліквідовано