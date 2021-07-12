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    Зливи на Прикарпатті пошкодили під'їзди до чотирьох мостів

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    У селі Яблуниця через підняття рівня води підтопило п'ять житлових будинків - Зливи на Прикарпатті пошкодили під'їзди до чотирьох мостів
    У селі Яблуниця через підняття рівня води підтопило п'ять житлових будинків
    Фото: Світлана Онищук/facebook

    Допомога рятувальників для відкачування води не знадобилася

    На Прикарпатті у Надвірнянському районі сильні дощі підтопили житлові будинки та домогосподарства. Вода пошкодила під’їзди до чотирьох містків. Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук на своїй сторінці у фейсбуці.

    «На території Надвірнянського району внаслідок опадів підтоплено домогосподарства! Внаслідок підняття рівня води в потічку Прутець Яблуницький було підтоплено п'ять житлових будинків та п'ять домогосподарств, три легкових автомобілі, пошкоджено під’їзди до чотирьох містків», – повідомила Онищук.

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    Зливи на Прикарпатті пошкодили під'їзди до чотирьох мостів
    Зливи на Прикарпатті пошкодили під'їзди до чотирьох мостів
    Зливи на Прикарпатті пошкодили під'їзди до чотирьох мостів

    За її інформацією, вода зійшла самостійно.

    Нагадаємо, що вода почала прибувати у річці в селі Яблуниця кілька днів тому.

    Зокрема, 10 липня сильні дощі у Рахівському районі Закарпатської області спричинили затоплення будинків та дороги.

    Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області троє дітей опинилися в реанімації після зустрічі з плазунами.

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    Теги: дороги вода Івано-Франківщина міст потоп
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    Зливи на Прикарпатті пошкодили під'їзди до чотирьох мостів