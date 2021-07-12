Зливи на Прикарпатті пошкодили під'їзди до чотирьох мостів

У селі Яблуниця через підняття рівня води підтопило п'ять житлових будинків

Допомога рятувальників для відкачування води не знадобилася

На Прикарпатті у Надвірнянському районі сильні дощі підтопили житлові будинки та домогосподарства. Вода пошкодила під’їзди до чотирьох містків. Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук на своїй сторінці у фейсбуці.

«На території Надвірнянського району внаслідок опадів підтоплено домогосподарства! Внаслідок підняття рівня води в потічку Прутець Яблуницький було підтоплено п'ять житлових будинків та п'ять домогосподарств, три легкових автомобілі, пошкоджено під’їзди до чотирьох містків», – повідомила Онищук.

За її інформацією, вода зійшла самостійно.

Нагадаємо, що вода почала прибувати у річці в селі Яблуниця кілька днів тому.

Зокрема, 10 липня сильні дощі у Рахівському районі Закарпатської області спричинили затоплення будинків та дороги.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області троє дітей опинилися в реанімації після зустрічі з плазунами.

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