Золото здорожчало до шестирічного максимуму через коронавірус



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За одну унцію дорогоцінного металу просили до $1 582

Ціна золота 27 січня досягла максимальної позначки з 2013 року.

Про це повідомляє MarketWatch.

Таку ситуацію пов’язують з поширенням нового типу коронавірусу за межі Китаю.

Через це багато інвесторів почали вкладати в такі активи як золото замість того, щоб шукати більш ризиковані вкладення, на кшталт акцій.

Під час торгів в понеділок котирування контрактів на постачання золота в лютому росли на 0,7%. За одну унцію дорогоцінного металу просили до $1 582.

«Поширення коронавірусу з Уханя викликало розпродаж на фондових ринках, що, ймовірно, підштовхне зростання попиту на золото», – пояснив незалежний трейдер Стівен Іннес.

Також подорожчало і срібло з постачанням у березні – до $18,2 за унцію.

До слова, через поширення нового типу коронавірусу світом почали різко падати світові ціни на нафту.

Як повідомлялося, американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю.

Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.

Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.

Прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу. За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

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