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    Золото здорожчало до шестирічного максимуму через коронавірус

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    Золото здорожчало до шестирічного максимуму через коронавірус

    За одну унцію дорогоцінного металу просили до $1 582

    Ціна золота 27 січня досягла максимальної позначки з 2013 року.

    Про це повідомляє MarketWatch.

    Таку ситуацію пов’язують з поширенням нового типу коронавірусу за межі Китаю.

    Через це багато інвесторів почали вкладати в такі активи як золото замість того, щоб шукати більш ризиковані вкладення, на кшталт акцій.

    Під час торгів в понеділок котирування контрактів на постачання золота в лютому росли на 0,7%. За одну унцію дорогоцінного металу просили до $1 582.

    «Поширення коронавірусу з Уханя викликало розпродаж на фондових ринках, що, ймовірно, підштовхне зростання попиту на золото», – пояснив незалежний трейдер Стівен Іннес.

    Також подорожчало і срібло з постачанням у березні – до $18,2 за унцію.

    До слова, через поширення нового типу коронавірусу світом почали різко падати світові ціни на нафту.

    Як повідомлялося, американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю.

    Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.

    Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.

    Прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу.  За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

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