Нацбанк продав з початку тижня $71 млн для підтримки гривні



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Нацбанк вперше з кінця липня продавав валюту на міжбанку для підтримки курсу гривні

НБУ на звітному тижні не купував валюту у свої міжнародні резерви

Національний банк України 14-18 вересня продав на міжбанківському ринку валюти на $71 млн в еквіваленті.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

При цьому Нацбанк на звітному тижні не купував валюту у свої міжнародні резерви. Таким чином, НБУ вперше з кінця липня продавав валюту на міжбанку для підтримки курсу гривні.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на $4509,4 млн і продав на $3362,8 млн. Чиста купівля валюти Нацбанком з початку року склала $1217,6 млн.

Нагадаємо, Нацбанк 18 вересня посилив гривню вперше з початку осені.

Напередодні гривня впала до найнижчої позначки за пів року.

До слова, проєкт Державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривень за долар.

Як повідомлялося, з 7 по 11 вересня Нацбанк викупив на міжбанківському валютному ринку всього $22,5 млн за єдиним курсом. Продавати валюту з резервів не довелося.