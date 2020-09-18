Нацбанк продав з початку тижня $71 млн для підтримки гривні
Нацбанк вперше з кінця липня продавав валюту на міжбанку для підтримки курсу гривні
НБУ на звітному тижні не купував валюту у свої міжнародні резерви
Національний банк України 14-18 вересня продав на міжбанківському ринку валюти на $71 млн в еквіваленті.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
При цьому Нацбанк на звітному тижні не купував валюту у свої міжнародні резерви. Таким чином, НБУ вперше з кінця липня продавав валюту на міжбанку для підтримки курсу гривні.
Всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на $4509,4 млн і продав на $3362,8 млн. Чиста купівля валюти Нацбанком з початку року склала $1217,6 млн.
Нагадаємо, Нацбанк 18 вересня посилив гривню вперше з початку осені.
Напередодні гривня впала до найнижчої позначки за пів року.
До слова, проєкт Державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривень за долар.
Як повідомлялося, з 7 по 11 вересня Нацбанк викупив на міжбанківському валютному ринку всього $22,5 млн за єдиним курсом. Продавати валюту з резервів не довелося.