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    Росіянин двома словами окреслив успіхи армії РФ в Україні (відео)

    Поразку армії РФ в Україні почали визнавати самі росіяни&nbsp; - Росіянин двома словами окреслив успіхи армії РФ в Україні (відео)
    Поразку армії РФ в Україні почали визнавати самі росіяни 
    фото з відкритих джерел

    Те, що армія РФ зазнала значних втрат й продовжує втрачати живу силу розуміють навіть уже перехожі на вулицях

    Громадяни Росії після шести тижнів війни армії РФ в Україні починають розуміти, що «військова операція» закінчилася провалом. Відео, на якому пересічний росіянин говорить про провали «другої армії світу» опублікував «Главком».

    Чоловіка на вулиці одного із російських міст запитали про те. чого досягла армія РФ в Україні за кілька тижнів повномасштабної війни.

    «Отримали пи*зди»,– лаконічно відповів перехожий.

    Нагадаємо, дещо раніше ЦРУ напророкувало Росії державний переворот.

    У відомстві вважають, що Путін позбудеться президентського крісла через катастрофічні втрати живої сили в армії та економічну кризу.

    Теги: росія армія війна Україна
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    Росіянин двома словами окреслив успіхи армії РФ в Україні (відео)