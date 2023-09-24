ЗСУ повідомили про успіхи в районі звільненої Кліщіївки

Наші воїни вже дістають артилерією до одного логістичного маршруту росіян на Бахмутському напрямку

Збройні сили України продовжують контрнаступ на Бахмутському напрямку. Захисники мають нові успіхи у районі нещодавно звільненої Кліщіївки на Донеччині. Про це повідомив очільник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону.

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За словами речника, ворог і надалі намагається відбити своє втрачене положення поблизу Кліщіївки та Андріївки.

«Проте нашим захисникам вдається відбивати ці атаки, закріплятися та продовжувати наступальні дії на південному фланзі, зокрема маємо успіхи на Бахмутському та Кліщіївському напрямках», – зазначив Євлаш.

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Крім того, він розповів, що окупанти відтягують артилерію від лінії зіткнення на крайні точки і звідти обстрілюють позиції наших оборонців. Так росіяни намагаються захистити свої установки.

При цьому, як зауважив Євлаш, ЗСУ вже дістають до одного логістичного маршруту росіян на Бахмутському напрямку та працюють над тим, аби перерізати інші.

«Один зі шляхів, ми вже можемо до нього добивати, це траса Бахмут – Горлівка, яка розташована за три кілометри від лінії зіткнення, це робоча дистанція для наших мінометів та БпЛА», – сказав речник.

За добу на Бахмутському напрямку ліквідовано 159 окупантів, знищено два склади з боєприпасами та декілька одиниць ворожої техніки.

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Нагадаємо, що 18 вересня ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Кліщіївки Донецької області, днем раніше про повернення села під контроль Сил оборони повідомляли самі військові.

Раніше повідомлялося, що під час звільнення Андріївки росіяни знищували своїх за те, що здалися в полон.

До слова, триває 578-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 20 бойових зіткнень.