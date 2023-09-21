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Російська атака у День миру, Зеленський у Вашингтоні. Головне за 21 вересня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російська атака у День миру, Зеленський у Вашингтоні. Головне за 21 вересня
фото з відкритих джерел

Сьогодні Росія завдала масштабного удару по території України

Російська атака у День миру, Зеленський у Вашингтоні, Рада прийняла законопроєкт про нацменшини. «Главком» зібрав у добірку новини 21 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Російська атака у День миру

Сьогодні Росія завдала масштабного удару по території України. Зокрема, у Черкасах унаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю – виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку.

У Києві в результаті падіння уламків є пошкодження у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському районах.

У Рівному окупанти влучили в енергетичну та цивільну інфраструктуру.

У Львівській області ворог завдав удар по промисловій зоні.

Зеленський у Вашингтоні

Сьогодні, 21 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Глава держави провів у столиці США важливі переговори.

Зокрема, Зеленський зустрівся з американськими конгресменами в Капітолії, де закликав їх схвалити додаткове фінансування допомоги для України та міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Також президент України має зустрітися з главою США Джо Байденом, який планує оголосити новий пакет військової допомоги Україні розміром у $325 млн.

Рада прийняла законопроєкт про нацменшини

Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про національні меншини (спільноти) України». У місцях компактного проживання нацменшин дозволені публічні заходи реклама та мовами цих меншин (окрім російської).

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту №9610, у червні Венеційська Комісія оприлюднила висновок до закону, ухваленому в грудні 2022 року, в якому містяться зауваження, здебільшого спрямовані на приведення деяких норм у відповідність до положень Європейської конвенції з прав людини 1950 року, Рамкової конвенції про захист національних меншин 1995 року, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 1992 року.

Зеленський, Дуда і Науседа зустрілися в Нью-Йорку

Президент Литви Гітанас Науседа, під час зустрічі в Нью-Йорку з польським та українським колегами Анджеєм Дудою та Володимиром Зеленським, висловив думку, що розбіжності між двома країнами мають бути вирішені якнайшвидше.

Як зазначив Науседа, важливо розуміти, що йдеться не про безпеку окремих країн, а всього регіону і навіть континенту.

За словами президент Литви, місце Польщі в наданні підтримки Україні є винятковим, і необхідно знайти рішення, оскільки подальше поглиблення кризи було б безвідповідальним.

Колишньому керівнику «облгазу Фірташа» обрано запобіжний захід

Колишньому голові правління АТ «Криворіжгаз» у межах справи Фірташа обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною сумою застави понад 160 млн грн.

В межах кримінального провадження детективи Бюро економічної безпеки України отримали докази розкрадання газу із газотранспортної системи України (ГТС). Підтверджена сума збитків завданих державі – понад 202 млн грн.

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Теги: США війна Польща обстріл Володимир Зеленський

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