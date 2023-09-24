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ЗСУ просунулися на одному з напрямків – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ просунулися на одному з напрямків – ISW
фото з відкритих джерел

Українські війська 23 вересня провели наступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед

ЗСУ просунулись в Запорізькій області, та, ймовірно, досягли прориву в районі Вербового. В той час, росіяни проводять ротацію в Луганській області. Про це йдеться у звіті (ISW).

Просування українських військ

23 вересня українські війська продовжили контрнаступальні дії на південному фланзі Бахмута, але нових територіальних здобутків не досягли. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжили наступальні дії в невизначеному районі на південь від Бахмута.

Російський військовий блогер повідомив, що російські сили відбили атаки українських військ на Курдюмівку (12 км на південний захід від Бахмута). Речник Східної групи військ України, капітан Ілля Євлаш, зазначив, що останнє звільнення Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) дало можливість українським силам завдавати ударів по російських тилових позиціях і націлюватися на російські контрольні пункти.

Євлаш додав, що українські позиції знаходяться приблизно за три кілометри від російської наземної лінії зв'язку (GLOC), ймовірно, йдеться про російську логістичну лінію на трасі Т0513. Російські джерела, включно з Міноборони Росії, продовжували стверджувати, що українські війська не повністю контролюють Кліщіївку та продовжують бої за населений пункт.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно здійснили наземні атаки поблизу Міньківки (13 км на північний захід від Бахмута), Оріхово-Василівки (10 км на північний захід від Бахмута), Григорівки (9 км на північний захід від Бахмута), Кліщіївки та Андріївки.

23 вересня російські війська розпочали наступ на рубежі Донецьк-Авдіївка, але не просунулися. У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили російські штурми поблизу Авдіївки, Сіверного (6 км на захід від Авдіївки), Мар’їнки (безпосередньо на захід від Донецька), Побєди (5 км на південний захід від Донецька) і Красногорівки (6 км на захід від Донецька).

.23 вересня російський військовий блогер заявив, що російські війська атакували українські позиції з напрямку Микільського (4 км на південний схід від Вугледара), але не просунулися.

Російські джерела стверджували, що 23 вересня українські війська намагались вести безуспішні наступальні операції на західному кордоні Донецької та східної Запорізької областей. Міністерство оборони Росії повідомило, що російські війська відбили п'ять українських атак у невизначених районах на західному кордоні Донецької та східної Запорізької областей. Російський військовий блогер стверджував, що українські сили спробували атакувати без успіху на заході від Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили контратакували поблизу Новодонецького (12 км на південний схід від Великої Новосілки) та Новомайорського (18 км на південний схід від Великої Новосілки). На кадрах, опублікованих 23 вересня, нібито видно елементи російського 394-го мотострілецького полку (127-ма мотострілецька дивізія 5-ї загальновійськової армії.

Українські війська 23 вересня провели наступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. Геолокаційні зображення, опубліковані 23 вересня, показують, що українські сили просунулися на північ від Новопрокопівки (14 км на південь від Оріхова).

Генштаб України повідомив, що українські війська витісняють російські війська з позицій у районі Вербового (18 км на південний схід від Оріхова). Про це в інтерв'ю CNN заявив командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський. 23 вересня він заявив що українські сили досягли «прориву» на лівому фланзі Вербового і що українські сили продовжують наступ.

Російські військові блогери широко заперечували повідомлення про український «прорив» під Вербовим та наступ українців у північній Новопрокопівці. У Міноборони Росії стверджували, що російські сили відбили українські атаки біля Вербового та Роботиного. Російські військові блогери також стверджували, що на західній околиці Роботиного тривають запеклі бої.

Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун повідомив, що минулого тижня російські війська використовували підрозділи «Шторм-З» у спробах відбити позиції неподалік від Роботиного.

Російські джерела продовжують твердити, що українські сили виконують рейди в дельті річки Дніпро. У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що українські війська безуспішно намагалися закріпити свої позиції на островах та лівому березі Дніпра. Російський військовий блогер повідомив, що українські війська продовжують операції на островах у дельті річки Дніпро.

Нагадаємо, українські військові завдають великої шкоди російським загарбникам на околицях окупованого Бахмута за допомогою західної зброї. 

Як відомо, 18 вересня ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Кліщіївки Донецької області, днем раніше про повернення села під контроль Сил оборони повідомляли самі військові.

Також генерал Олександр Тарнавський переконаний, що найбільший прорив України ще попереду. Найбільший прорив Збройних Сил України буде після звільнення Токмака. 

Теги: Дніпро Генштаб Донецьк Авдіївка шторм звільнення наступ

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