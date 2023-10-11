Ізраїль пояснив, чому не зміг захистити кордон – NYT

Перед атакою бойовики за допомогою безпілотників знищили вежі зв’язку

Ізраїльські аналітики назвали чотири причини, які завадили армії та службам безпеки запобігти вторгненню бойовиків угруповання ХАМАС на територію Ізраїлю. Про це пише New York Times з посиланням на кількох неназваних представників ізраїльського уряду.

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Видання наголошує, що ці висновки є попередніми, але очевидно, що однією з головних причин непідготовленості Ізраїлю до подібної атаки стала нездатність ізраїльських спецслужб проводити моніторинг ліній зв’язків бойовиків ХАМАСу. Лише незадовго до нападу вони спробували попередити армійське керівництво про незвичайну активність на лініях комунікації ХАМАСу, але це попередження залишилося непоміченим.

Другою причиною, ймовірно, стала надмірна ставка на електроніку для спостереження за ситуацією на кордоні із Смугою Гази. В останні роки кількість солдатів, дислокованих уздовж кордону з Газою, було скорочено. На кордоні було встановлено численні камери спостереження, сенсори та дистанційно керовані кулемети. Однак перед атакою бойовики за допомогою безпілотників знищили вежі зв’язку, практично позбавивши ізраїльську армію доступу до цього обладнання, що дозволило їм перетнути кордон непоміченими у тридцяти місцях.

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Третьою, за даними представників уряду, була оперативна помилка військового командування, яке розташувало керівництво дивізії, дислокованої на кордоні Гази, на одній базі, яку захопили бойовики ХАМАСу відразу після початку атаки.

Четверта – готовність сприйняти за щиру правду затвердження лідерів бойовиків, перехоплених під час прослуховування їхніх ліній зв'язку, про те, що вони не мають планів нападу на Ізраїль. Швидше за все, бойовики ХАМАСу знали про те, що їхні розмови прослуховуються та вводили ізраїльські спецслужби в оману.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

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Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно.