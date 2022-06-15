У Сімферополі пролунав потужний вибух (фото)

Окупаційна влада вже підготувала свою версію, але очевидці повідомляють про ракету над півостровом

У Сімферополі вдень 15 червня прогримів потужний вибух. Місцеві повідомляють, що протиповітряна оборона збила ракету, внаслідок чого могла постраждати лікарня. Проте окупаційна влада вже підготувала свою версію. Про це повідомляють соцмережі.

Очевидці пишуть, що ППО збила ракету і уламки впали кудись на лікарню.

«А тепер нормальна інформація. Збили ракету над сьомою міськлікарнею, уламки потрапили до лікарні», – повідомляють місцеві жителі.

Також пишуть, що «хлопок» був такої сили, «що вікна затремтіли» і його було «чутно на весь Крим». Кримчани злякалися, що «і до них прийшла війна».

Проте колаборанти стверджують, що звук утворився внаслідок переходу літаком звукового бар'єру.

Telegram-канал «ПП Сімферополь» пише з посиланням на «радника голови Криму» Олега Крючкова, що «причиною хлопка в небі над Сімферополем, найімовірніше, став перехід літаком звукового бар'єру».

Нагадаємо, у Бєлгородській області РФ регулярно повідомляють про «хлопки». Наприклад, уночі 2 травня губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив про два сильні вибухи в Бєлгороді.

А 30 квітня повідомлялося, що у Бєлгороді знову «хлопки», городян лякають обстрілом.

Крім того, 28 квітня уночі в російському Бєлгороді було чутно вибухи.

Губернатор Бєлгородської області і раніше вже звинувачував Україну у нібито обстрілі російської території.

Як повідомлялося, 3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

Крім того, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів.

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