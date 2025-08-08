Уночі окупанти атакували Сумщину: є поранений, пошкоджено кілька багатоповерхівок

У Шосткинській громаді внаслідок влучань трьох БпЛА пошкоджені багатоповерхівки

У ніч проти 8 серпня російська терористична армія атакувала Сумщину ударними БпЛА. Внаслідок чого постраждав чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

За даними влади, у Сумській громаді – пошкоджені нежитлові будівлі, магазин та авто. Постраждав 54-річний чоловік. Медики обстежили його, надали допомогу.

Зокрема, у Шосткинській громаді внаслідок влучань трьох БпЛА пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі та об’єкти соціальної сфери. Григоров зазначив, що власникам пошкодженого майна нададуть необхідну допомогу.

Фахівці обстежують територію, масштаби пошкоджень уточнюються. Працюють рятувальники та комунальні служби, триває ліквідація наслідків.

Нагадаємо, ввечері 7 серпня російські терористи атакували Сумську громаду. У Ковпаківському районі Сум пошкоджені будинки, нежитлові будівлі, автомобіль. Через перебиту газову трубу кілька десятків абонентів залишилися без газопостачання.

До слова, цієї ночі російські терористи атакували декілька українських областей ударними дронами. Під ударом опинилась Київщина.