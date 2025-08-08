Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уночі окупанти атакували Сумщину: є поранений, пошкоджено кілька багатоповерхівок

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уночі окупанти атакували Сумщину: є поранений, пошкоджено кілька багатоповерхівок
Фахівці обстежують територію, масштаби пошкоджень уточнюються
фото: Сумська ОВА

У Шосткинській громаді внаслідок влучань трьох БпЛА пошкоджені багатоповерхівки

У ніч проти 8 серпня російська терористична армія атакувала Сумщину ударними БпЛА. Внаслідок чого постраждав чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

За даними влади, у Сумській громаді – пошкоджені нежитлові будівлі, магазин та авто. Постраждав 54-річний чоловік. Медики обстежили його, надали допомогу.

Зокрема, у Шосткинській громаді внаслідок влучань трьох БпЛА пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі та об’єкти соціальної сфери. Григоров зазначив, що власникам пошкодженого майна нададуть необхідну допомогу.

Фахівці обстежують територію, масштаби пошкоджень уточнюються. Працюють рятувальники та комунальні служби, триває ліквідація наслідків.

Нагадаємо, ввечері 7 серпня російські терористи атакували Сумську громаду. У Ковпаківському районі Сум пошкоджені будинки, нежитлові будівлі, автомобіль. Через перебиту газову трубу кілька десятків абонентів залишилися без газопостачання.

До слова, цієї ночі російські терористи атакували декілька українських областей ударними дронами. Під ударом опинилась Київщина.

Читайте також:

Теги: війна Сумщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іван Воронич був одним з керівників 5-го управління контррозвідки СБУ
Чому Росія полювала на полковника Воронича
13 липня, 22:00
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі
Афера з землею для військових: адвокати з Тернопільщини виманили у забудовника понад $2 млн
8 липня, 15:14
Усю зібрану інформацію уже передано Силам оборони України
«Атеш» виявив завод в Петербузі, який забезпечує російську бойову авіацію
21 липня, 10:56
Майнль-Райзінгер: Трамп, так би мовити, підніс Путіну Крим та кілька східних регіонів України на срібному підносі, до того ж пообіцяв виключити перспективу членства України в НАТО
Трамп хотів віддати Путіну Крим та деякі області України – очільниця МЗС Австрії
27 липня, 23:24
Дозволи на арешти міністрів, губернаторів чи головних заступників у спецслужбах дає особисто президент РФ
Російська еліта живе в страху під час кривавих чисток, санкціонованих Путіним – Telegraph
23 липня, 15:18
Трамп зробив заяву про 50 днів для Путіна
Трамп скоротить 50-денний термін, відведений Путіну на перемир’я
28 липня, 15:13
Поранених на передовій росіяни не транспортують до медичних пунктів
Окупанти масово добивають поранених на фронті
29 липня, 06:48
Співробітниця команди Fest Coffee Mission Ірина Гуменюк була вбита під час атаки Росії
Російський удар по Києву. Загинула відома кавова експертка з двома доньками
1 серпня, 17:02
Андрій Єрмак вважає, що треба посилити тиск на РФ, зокрема, на Росатом
Як зупинити воєнну машину Путіна. Єрмак назвав п'ять кроків
4 серпня, 16:41

Події в Україні

Втрати ворога станом на 8 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Уночі окупанти атакували Сумщину: є поранений, пошкоджено кілька багатоповерхівок
Уночі окупанти атакували Сумщину: є поранений, пошкоджено кілька багатоповерхівок
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
В Україні сонячно та без опадів: погода на 8 серпня
В Україні сонячно та без опадів: погода на 8 серпня
Росія атакувала українські міста дронами: головне за ніч
Росія атакувала українські міста дронами: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12K
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
11K
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
2661
Авіаційна мобілізація. Як спортивні літачки збивають «шахеди»

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua