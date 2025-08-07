Атака на Сумщину: є поранений, пошкоджені будинки
Через перебиту газову трубу кілька десятків абонентів залишилися без газопостачання
Увечері 7 серпня російські терористи атакували Сумську громаду. Очільник Сумської ОВА Олег Григоров розповів про наслідки ворожої атаки, передає «Главком».
Олег Григоров повідомив, що у Сумській громаді щонайменше сім житлових будинків зазнали пошкоджень внаслідок атаки ворога.
У Ковпаківському районі Сум пошкоджені будинки, нежитлові будівлі, автомобіль. Через перебиту газову трубу кілька десятків абонентів залишилися без газопостачання.
Влучання зафіксовані на чотирьох локаціях в одному мікрорайоні. Ліквідація наслідків атаки триває.
За попередніми даними ДСНС, ворог обстрілював місто з реактивної системи залпового вогню. Обійшлося без постраждалих.
Також сьогодні ввечері ворог атакував двома БпЛА цивільну інфраструктуру Ворожбянської громади. Поранення отримав 71-річний чоловік. Його з уламковими пораненнями доставили до лікарні.
Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу.
Нагадаємо, близько 21:00 ворог атакував Сумську громаду. Зафіксовано влучання в Ковпаківському районі міста.
Внаслідок атаки виникли пожежі в дачному секторі. На місці працюють всі необхідні екстрені служби.
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