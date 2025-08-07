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Атака на Сумщину: є поранений, пошкоджені будинки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Атака на Сумщину: є поранений, пошкоджені будинки
На Сумщині внаслідок атаки дронів загорілись будинки
фото: Сумська ОВА

Через перебиту газову трубу кілька десятків абонентів залишилися без газопостачання

Увечері 7 серпня російські терористи атакували Сумську громаду. Очільник Сумської ОВА Олег Григоров розповів про наслідки ворожої атаки, передає «Главком».

Олег Григоров повідомив, що у Сумській громаді щонайменше сім житлових будинків зазнали пошкоджень внаслідок атаки ворога.

У Ковпаківському районі Сум пошкоджені будинки, нежитлові будівлі, автомобіль. Через перебиту газову трубу кілька десятків абонентів залишилися без газопостачання.

Влучання зафіксовані на чотирьох локаціях в одному мікрорайоні. Ліквідація наслідків атаки триває.

За попередніми даними ДСНС, ворог обстрілював місто з реактивної системи залпового вогню. Обійшлося без постраждалих.

Також сьогодні ввечері ворог атакував двома БпЛА цивільну інфраструктуру Ворожбянської громади. Поранення отримав  71-річний чоловік. Його з уламковими пораненнями доставили до лікарні.

Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу.

Нагадаємо, близько 21:00 ворог атакував Сумську громаду. Зафіксовано влучання в Ковпаківському районі міста.

Внаслідок атаки виникли пожежі в дачному секторі. На місці працюють всі необхідні екстрені служби.

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Теги: ворог поранення обстріл Суми Сумщина

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