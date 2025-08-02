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Втрати ворога станом на 2 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Втрати ворога станом на 2 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11068 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1010 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 2 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 2 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 2 серпня втратила:

  • особового складу – близько 1055210 (+1010) осіб;
  • танків – 11068 (+0) од;
  • бойових броньованих машин – 23069 (+1) од;
  • артилерійських систем  – 30982 (+38) од;
  • РСЗВ – 1452 (+1) од;
  • засоби ППО – 1203 (+0) од;
  • літаків – 421 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49196 (+139);
  • крилаті ракети – 3551 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 57024 (+130);
  • спеціальна техніка – 3935 (+0).
Втрати ворога станом на 2 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Як відомо, триває 1256-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: втрати Генштаб

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