Втрати ворога станом на 2 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1010 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 2 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 2 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 2 серпня втратила:
- особового складу – близько 1055210 (+1010) осіб;
- танків – 11068 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 23069 (+1) од;
- артилерійських систем – 30982 (+38) од;
- РСЗВ – 1452 (+1) од;
- засоби ППО – 1203 (+0) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49196 (+139);
- крилаті ракети – 3551 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 57024 (+130);
- спеціальна техніка – 3935 (+0).
Як відомо, триває 1256-й день повномасштабної війни в Україні.