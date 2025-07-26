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Генерал розповів, як вдалося спинити ворога на Сумщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Генерал розповів, як вдалося спинити ворога на Сумщині
За словами військового, головком Сирський вміє будувати план для успішного наступу Сил оборони
фото: Facebook/Генштаб

Командувач ДШВ Олег Апостол: «Це правильні пропозиції, оцінки, рішення. Це колективна робота»

Стабілізація ситуації на Сумщині – це результати роботи головкома ЗСУ Олександра Сирського, Генерального штабу, управління військ «Курськ» і всіх підрозділів, які входять до нього. Успіху вдалося досягти завдяки правильним пропозиціям, оцінкам та рішенням. Таку думку висловив бригадний генерал, командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол в коментарі «Главкому».

Як наголосив військовий, важлива професійна особливість головнокомандувача – це правильне вирахування напрямку для наступу, всіх нюансів. «Хід операцій, які він задумує, генерал Сирський розбирає до найменшої деталі, вони передбачають гнучкість і певну автономність командирів підрозділів. Я знаю, бо був одним з дуже вузького кола тих, з ким він першими поділився задумом Курської операції», – пояснив він.

Апостол каже, що тепер командири під час операцій діють досить автономно і гнучко, за своїм планом, притримуючись, звісно, загального задуму. За його словами, від конкретного командира залежить, як він застосовує свої сили на полі бою.

«Головком дає загальні вказівки, ресурси, задачі, він не керує твоїм батальйоном чи взводом і не каже: наступайте, скільки б людей ви не поклали. На мою думку, це є на рівні командирів деяких бригад, батальйонів чи рот, які невірно і неграмотно застосовують свої війська, не вникають у дії своїх підрозділів, не заслуховують їхні рішення, роблять все формально, що і призводить до втрат. Зауважу, це стосується і певних командирів вищої ланки, які б мали теж заслухати підлеглих і впевнитися, чи вірно у них все сплановано», – наголосив генерал.

Командувач Десантно-штурмових військ прокоментував закиди, що головком нібито не шкодує людей. За словами воїна, під час операцій, якими генерал Сирський особисто командував, не було невиправданих втрат.

«Візьмімо операції, якими генерал Сирський особисто командував, – Харківська у вересні 2022 року, Курська. Не було невиправданих втрат. Під час звільнення Ізюма хіба поклали війська? Ні. Ми мінімальними силами вибили противника аж за річку Жеребець і далі. Або Курська операція – ми перемололи дуже багато сил противника. Вважаю, Курська операція зробила велику справу, бо немає нічого кращого, ніж валити п*дарів на їхній території. Це був такий же удар для РФ, як потоплення крейсера «Москва» і операція «Павутина», – пояснив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті. На Покровському напрямку тривають жорсткі зіткнення.

До слова, українські захисники звільнили Кіндратівку, що на Сумщині. Раніше повідомлялося, що російські війська просунулися одразу на кількох ділянках фронту, зокрема у Сумській, Донецькій та Харківській областях.

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Теги: Олег Апостол Олександр Сирський Сумщина

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