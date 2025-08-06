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Зеленський відвідав Сумщину в річницю курської операції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський відвідав Сумщину в річницю курської операції
Президент обговорив з командирами подальші кроки для деокупації територій
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Глава України зустрівся з воїнами, які першими зайшли на територію Курщини минулого року

Президент України Володимир Зеленський відвідав Сумську область. Він заслухав доповіді військових про звільнення Андріївки та Кіндратівки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави нашої держави.

Президент обговорив із командирами подальші кроки для деокупації територій. «Сумщина. Пункт управління 225-го окремого штурмового полку. Саме того підрозділу, воїни якого були першими, хто зайшли на територію Курщини минулого року, та значно поповнили наш обмінний фонд», – каже він.

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За словами Зеленського, він поговорив з командирами про ситуацію на фронті, зокрема російські спроби контратак та наступні кроки українських воїнів. Серед тем розмови також були потреби, рівень забезпечення військових, підготовку новобранців та інструкторів.

«Командир полку звернувся з проханням масштабувати підрозділ до рівня бригади. Обговорю це питання з головкомом», – повідомив Зеленський.

Президент нагородив воїнів
Президент нагородив воїнів
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Крім того, президент подякував учасникам Курської операції та відзначив їх державними нагородами.

Як відомо, 6 серпня 2024 року розпочалася курська наступальна операція Сил оборони України, яка вперше перенесла повномасштабну війну на територію РФ.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у річницю початку курської операції повідомив, що там окупанти втратили понад 77 тис. військовослужбовців убитими й пораненими (із них близько 4 тис. – громадяни КНДР).

До слова, президент України Володимир Зеленський показав унікальні кадри у річницю початку курської операції.

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Теги: Сумщина Володимир Зеленський

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