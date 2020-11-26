Звернення до президента і голови Верховної Ради. У «Слузі народу» підтримали Гетманцева

15 депутатів попросили президента і спікера парламенту не звільняти Данила Гетманцева з посади голови Комітету з фінансів, податкової та митної політики

Народного депутата, голову Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцева підтримали 15 депутатів фракції «Слуга народу». Про це йдеться в зверненні на ім'я президента Володимира Зеленського і спікера Дмитра Разумкова, яке оприлюднив їх колега Ярослав Железняк.

«Вчора було направлено лист на главу парламенту і президента від 15 членів даного Комітету – представників фракції «Слуга народу». У ньому йдеться про підтримку Данила і прохання не змінювати склад Комітету. Навіть в такому складі підписантів це вже більшість. Була б можливість членам інших фракцій підтримати, впевнений підписів стало б ще більше. Ставимо в цьому питанні крапку. Питання закрите. Від себе додам, що не так вже й багато людей користуються великою повагою в абсолютно різних групах всередині Ради і Данило якраз один з них», ─ написав Железняк, коментуючи документ.

У самому ж зверненні парламентарі просять Зеленського і Разумкова підтримати Гетманцева та діяльність очолюваного ним комітету з огляду на те, що його звільнення негативно позначиться на податкову політику держави.

«Ми переконані, що звільнення Гетманцева з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики матиме негативні наслідки для роботи Комітету в майбутньому і подальшої долі законодавчих ініціатив, які розглядаються нашим Комітетом. З огляду на зазначене, просимо Вашої підтримки діяльності Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики в існуючому складі керівництва і членів Комітету», ─ написали депутати в документі на ім'я президента і спікера.

Раніше повідомлялось, що «За майбутнє» та «Батьківщина» збиралися ініціювати реєстрацію проєкту постанови щодо звільнення Данила Гетманцева з посади голови податкового комітету, якщо Рада не ухвалить рішення про відтермінування касових апаратів для ФОПів і Рада таки не ухвалила цей законопроєкт.

17 листопада у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання з посади Гетманцева «у зв'язку із незадовільною роботою на посаді».

Наступного дня, 18 листопада, Гетманцев зареєстрував власний проєкт постанови про своє звільнення з посади голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як повідомлялося, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що більшість українців підтримують введення касових апаратів для підприємців.



Також нагадаємо, що Нацбанк хоче спростити касові операції ФОП.