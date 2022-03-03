Влада підтримає українців, які втратили роботу через війну. Звернення Зеленського (відео)

«Українці в усіх регіонах, які обпалені війною, отримають від нас усе необхідне»

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців та анонсував грошову допомогу громадянам, які втратили роботу через війну Росії проти України.

«Незламний народе непереможної України! Рівно 2 роки тому в Україні було зафіксовано перший випадок Ковід-19. Перші тижні боротьби з ним були надскладними. Але ми були єдиними, а отже сильними, а отже – вистояли. Рівно тиждень тому Україну атакував інший вірус. Інша хвороба. І – ті, хто страждає на тяжку анексією та окупацію чужих земель.

Тиждень тому, о 4-й ранку Росія вторглась в Україну. Гострий припадок агресії, манія величі, манія переслідування. Важкі психологічні комплекси і як наслідок – ракетні комплекси. Реактивна артилерія. Танки та інша бронетехніка просто як саранча. Перші години і дні повномасштабної війни були надскладними. Але ми були єдиними, а отже сильними, а отже вистояли. І так далі і буде. І далі стоїмо.

Стоїмо так, що окупанти змушені були міняти тактику. Ракетно-бомбові удари Росії по українським містам – це зізнання, що не змогли зробити нічого суттєвого на землі. Усі лінії нашої оборони – збережені. На жодному зі стратегічних напрямків у ворога немає успіху. Вони пригнічені. Вони приречені.

Київ вистояв цю ніч і черговий ракетно-бомбовий удар. Спрацювала наша протиповітряна оборона. Херсон, Ізюм – усі інші міста, по яким окупанти били з повітря, нічого їм не віддали. Чернігів, Суми, Миколаїв тримають оборону.

Одеса. Вони хочуть зруйнувати ще Одесу. Але побачать лише дно Чорного моря. Мішенню Росії став Успенський собор у Харкові. Одна з найдавніших православних памʼяток міста. На час війни собор це укриття для харківʼян. Святе місце. Тепер – побите війною. Вони не бояться навіть цього!

Користуються тим, що Бог не дає моментальної відсічі. Але він бачить. І відповідає. Відповідає так, що не сховаєтесь. Немає такого бункеру, щоб пережити відповідь від Бога. А собор ми відновимо – щоб жодного сліду війни там не залишилося. І навіть якщо ви зруйнуєте всі наші собори та церкви – ви не зруйнуєте нашої щирої віри. Віри в Бога. Віри в Україну. Віри в людей.

Ми відновимо кожний будинок, кожну вулицю, кожне місто. І говоримо Росії: вчить слова "репарації" та "контрибуції". Ви відшкодуєте усе, що зробили проти України. В повному обсязі. А тих, хто загинув – не забудемо Ми - разом з Богом.

Ви прийшли руйнувати наші міста. Знищувати наших людей. Забирати у нас все, що нам дорого. Ви відрізаєте мирним мешканцям України електрику, воду, опалення. Ви залишаєте людей без їжі та ліків. Ви розстрілюєте маршрути, за якими можна провести евакуацію. Немає такої зброї, яку ви не використали би проти українців. А тепер ви виходите і розповідаєте своїм пропагандистам, що ви збираєтесь послати в Україну так звані "гуманітарні колони"...

Запамʼятайте, безбожники: Коли мільйони людей проклинають, вам нічим рятуватись. Українці в усіх регіонах, які обпалені війною, отримають від нас усе необхідне. Координаційні штаби працюють на повну. Справжні гуманітарні вантажі – в дорозі. Наш уряд вже підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати. Зараз. Через війну. там де бойові діі!





Кожен найманий працівник, кожен фопівець, кожен наш громадянин, у якого Росія забрали можливість працювати, отримає по шість з половиною тисяч гривень без жодних умов. Спеціально наголошую для українців старшого віку. Попри війну, ми забезпечуємо повну виплату пенсій. Проіндексованих пенсій. Як це і має бути згідно з законом. З першого березня пенсії для українців проіндексовані на 14%. Гроші вже пішли у банки. Усі виплати будуть проведені повністю.

Україна щоденно отримує зброю від партнерів. Від справжніх друзів. Щоденно все більше і більше потужні зброї. Україна вже зустрічає іноземних добровольців, які їдуть в нашу державу. Перші з шістнадцяти тисяч. Вони їдуть захищати свободу. Захищати життя. Для нас. Для всіх. І це буде успішно. Я впевнений.

Ми пережили у своїй історії і на своїй землі – ДВІ світові війни, три Голодомори, Голокост, Бабин Яр, Великий Терор, вибух в Чорнобилі, окупацію Криму і війну на сході. У нас немає величезної території – від океану до океану, немає ядерної зброї, ми не заповнюємо світовий ринок нафтою і газом. Але у нас є наші люди і наша земля. Для нас це золото. Нам немає що втрачати, окрім власної свободи і гідності. Для нас це є найбільший скарб.

Нас стільки разів хотіли знищити. Не змогли. Хотіли стерти з лиця землі. Не вдалось. Били в спину. А ми стоїмо на ногах. Хотіли щоб ми мовчали. Але нас почув весь світ. Ми пройшли стільки всього! І якщо хтось думає, що подолавши ВСЕ ЦЕ – українці – всі ми – злякаємось, зламаємось або здамося – він не знає НІЧОГО про УКРАЇНУ. І ЙОМУ НІЧОГО РОБИТИ В УКРАЇНІ. Иди домой. К себе домой. Защищать русскоязычных людей. Не по всему миру. А в своей стране. Их там почти 150 миллионов. А тут... Слава Україні!».