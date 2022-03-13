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    Події в Україні

    Окупанти накрили «Градом» село Високопілля на Херсонщині: влучили в садочок

    Рашисти продовжують обстрілювати з важкого озброєння населені пункти - Окупанти накрили «Градом» село Високопілля на Херсонщині: влучили в садочок
    Рашисти продовжують обстрілювати з важкого озброєння населені пункти
    фото з відкритих джерел

    Населений пункт лишився без електропостачання та газу

    Російські окупанти відкрили вогонь по селу Високопілля у Херсонській області. Обстріляли садочок та вивели з ладу газотранспортну мережу. Про це пише у Facebook колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Борис Сіленков.

    Внаслідок обстрілу відсутнє світло й пошкоджені будинки у селі. Обстріл почався приблизно о 16 годині.

    «Це єдина громада в області, яка відкрито вступила в бій з окупантами. Два дні боронили українську землю від російських фашистів, які наступали з Н.Воронцовського і В.Олександрівського районів. Сьогодні третій день і вони не здали Високопілля», – пише Сіленков.

    Нагадаємо, у Херсоні майже вичерпані запаси ліків та продуктів, потрібен «зелений коридор».

    Також сьогодні окупанти обстріляли житлові будинки і школу на Донеччині (фото).

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    Теги: окупанти обстріл Херсонщина громада Facebook село озброєння
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    Окупанти накрили «Градом» село Високопілля на Херсонщині: влучили в садочок