Окупанти накрили «Градом» село Високопілля на Херсонщині: влучили в садочок

Населений пункт лишився без електропостачання та газу

Російські окупанти відкрили вогонь по селу Високопілля у Херсонській області. Обстріляли садочок та вивели з ладу газотранспортну мережу. Про це пише у Facebook колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Борис Сіленков.

Внаслідок обстрілу відсутнє світло й пошкоджені будинки у селі. Обстріл почався приблизно о 16 годині.

«Це єдина громада в області, яка відкрито вступила в бій з окупантами. Два дні боронили українську землю від російських фашистів, які наступали з Н.Воронцовського і В.Олександрівського районів. Сьогодні третій день і вони не здали Високопілля», – пише Сіленков.

Нагадаємо, у Херсоні майже вичерпані запаси ліків та продуктів, потрібен «зелений коридор».

Також сьогодні окупанти обстріляли житлові будинки і школу на Донеччині (фото).

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