Звільнені в запас прикордонники можуть бути призвані знову на службу: подробиці

Військовослужбовців-прикордонників, яких звільнили у запас, можуть знову призвати у Державну прикордонну службу

Військовослужбовці, які раніше проходили службу в лавах прикордонників та були звільнені в запас, можуть бути призвані знову в Держприкордонслужбу. Про це йдеться у Telegram-каналі прикордонників.

У ДПСУ нагадали, що категорія військовозобов’язаних, які не підлягають призову під час мобілізації, визначена в ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

«Щодо прийому на військову службу за контрактом до Держприкордонслужби зазначимо, що цей порядок не змінився. Інформація про підрозділи комплектування за цим посиланням», – йдеться у повідомленні.

Поки що підрозділи комплектування діють лише на підконтрольних Україні територіях.

Нагадаємо, що в Україні вже понад два місяці діє воєнний стан. Терміни загальної мобілізації спливають 24 травня, однак призов може бути продовжений. За інформацією ЗСУ, це залежатиме від ситуації на передовій.