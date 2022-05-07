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    Звільнені в запас прикордонники можуть бути призвані знову на службу: подробиці

    Підрозділи комплектування діють лише на підконтрольних Україні територіях - Звільнені в запас прикордонники можуть бути призвані знову на службу: подробиці
    Підрозділи комплектування діють лише на підконтрольних Україні територіях
    фото з відкритих джерел

    Військовослужбовців-прикордонників, яких звільнили у запас, можуть знову призвати у Державну прикордонну службу

    Військовослужбовці, які раніше проходили службу в лавах прикордонників та були звільнені в запас, можуть бути призвані знову в Держприкордонслужбу. Про це йдеться у Telegram-каналі прикордонників.

    У ДПСУ нагадали, що категорія військовозобов’язаних, які не підлягають призову під час мобілізації, визначена в ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

    «Щодо прийому на військову службу за контрактом до Держприкордонслужби зазначимо, що цей порядок не змінився. Інформація про підрозділи комплектування за цим посиланням», – йдеться у повідомленні.

    Поки що підрозділи комплектування діють лише на підконтрольних Україні територіях.

    Нагадаємо, що в Україні вже понад два місяці діє воєнний стан. Терміни загальної мобілізації спливають 24 травня, однак призов може бути продовжений. За інформацією ЗСУ, це залежатиме від ситуації на передовій.

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    Теги: прикордонники росія окупанти ЗСУ війна воєнний стан мобілізація Україна окупація #stoprussia
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    Звільнені в запас прикордонники можуть бути призвані знову на службу: подробиці