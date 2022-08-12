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Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
Сергія Кондрачука звинуватили в тому, що він веде боротьбу з Московським патріархатом
фото з відкритих джерел

Скандал на Рівненщині починає набирати обертів

Звільнення голови Рівненської облради, який послідовно бореться проти моспатріархату, порушує внутрішню єдність, йдеться у заяві партії «Європейська Солідарність»

«Майже шість місяців триває повномасштабна російська агресія проти України. Запорукою майбутньої перемоги України залишається єдність суспільства, коли всі державницькі політичні сили та інституції мають відкласти вбік вчорашні образи, разом даючи відсіч ворогу і відстоюючи українську державність», – кажуть політики.

За їх словами, на час війни політика закономірно зникла в Україні, її місце зайняли висока громадянська свідомість і принципи взаємопідтримки замість взаємопоборення.

«На жаль, попри проголошену єдність заради перемоги, бачимо щоденне порушення принципів єднання. Політика, вірніше, політиканство повернулося в Україну.

Ми проти політичних інтриг та політиканства, продемонстрованих деякими політичними силами у Рівненській обласній раді. Сьогодні фракції «Слуга Народу», «За Майбутнє», «Батьківщина», Радикальна партія та «Сила і честь» зняли з посади голову облради Сергія Кондрачука за «внесення розколу в суспільство». Пана Сергія звинуватили в тому, що він веде боротьбу з п’ятою колоною Кремля, якою давно є УПЦ МП імені Гундяєва», – обурюються у «ЄС».

Вони вважають, що під час війни підігрувати московському патріархату і зводити рахунки з політичними конкурентами – це грати на боці ворога. І саме це сьогодні зробили ті, хто голосував за відставку Сергія Кондрачука, який багато років боровся з московським патріархатом, представники якого причетні до підривної діяльності і колабораціонізму.

«Події в Рівненській облраді показують, що фактична коаліція, яка виникла у ВР у «Слуг народу» з групою «За майбутнє» і рештками ОПЗЖ – це не випадковість, а позиція. Прикро, що для влади і деяких політичних сил єдність – це фасадні заяви, а не принципи. А інтриги та маніпуляції підміняють реальну роботу з посилення органів місцевого самоврядування, і головне, спільні зусилля заради перемоги України», – підсумували у заяві.

Нагадаємо, сьогодні, під час сесії Рівненської облради, було прийнято рішення про звільнення з посади голови ради Сергія Кондрачука. Голосування відбувалось таємно. Відставку підтримали 42 депутати з 62 присутніх. Місце Кондрачука зайняв представник «Слуги Народу» Андрій Карауш. 

Теги: Європейська солідарність українці місцева влада скандал Рівненщина

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