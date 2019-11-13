  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    З’явилася нова інформація про українців, яких знайшли мертвими в морозильній камері в Польщі

    • Розсилка
    Розтин тіл відбудеться в&nbsp;середу, 13 листопада, а їх вивезення в&nbsp;Україну планується на&nbsp;четвер, 14 листопада - З’явилася нова інформація про українців, яких знайшли мертвими в морозильній камері в Польщі
    Розтин тіл відбудеться в середу, 13 листопада, а їх вивезення в Україну планується на четвер, 14 листопада

    Українці легально працювали на території Польщі

    Двоє українців, яких знайшли мертвими в Польщі в морозильній камері, приїхали на заробітки.

    Про це «Укрінформу» повідомила керівник консульського відділу посольства України в Варшаві Світлана Криса.

    «Поліція поінформувала нас про цей випадок. Двоє померлих родом з Тернопільської області, і вони є родичами: дядько та племінник», — сказала вона, додавши, що чоловіки легально працювали на території Польщі.

    За словами дипломата, розтин тіл відбудеться в середу, 13 листопада, а їх вивезення в Україну планується на четвер, 14 листопада.

    Раніше стало відомо, що у Лодзінському воєводстві Польщі виявили тіла двох українців у холодильній камері для зберігання фруктів.

    Обидва загиблих жили на території господарства, де стався інцидент, але поки що не встановлено, за яких обставин вони опинилися в холодильній камері - приміщенні з контрольованим анаеробним середовищем. Увійти в нього означає піддати себе смертельній небезпеці.

    Також нагадаємо, що на фабриці концерну LG біля Вроцлава, Польща, від важких виробничих травм помер 28-річний українець. 

    Раніше повідомлялося, що поблизу населеного пункту Тарнувка у Полковіцькому повіті, що у Польщі, під час розширення водосховища загинув заробітчанин з Тернопільської області.

    Крім того повідомлялося, що ослаблення регуляцій в Німеччині може відібрати у Варшави 20-25% українських заробітчан впродовж наступних чотирьох років.

     Читайте також: 
    Польща смерть українці посольство поліція заробітчани
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ