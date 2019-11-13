З’явилася нова інформація про українців, яких знайшли мертвими в морозильній камері в Польщі



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Розтин тіл відбудеться в середу, 13 листопада, а їх вивезення в Україну планується на четвер, 14 листопада

Українці легально працювали на території Польщі

Двоє українців, яких знайшли мертвими в Польщі в морозильній камері, приїхали на заробітки.

Про це «Укрінформу» повідомила керівник консульського відділу посольства України в Варшаві Світлана Криса.

«Поліція поінформувала нас про цей випадок. Двоє померлих родом з Тернопільської області, і вони є родичами: дядько та племінник», — сказала вона, додавши, що чоловіки легально працювали на території Польщі.

За словами дипломата, розтин тіл відбудеться в середу, 13 листопада, а їх вивезення в Україну планується на четвер, 14 листопада.

Раніше стало відомо, що у Лодзінському воєводстві Польщі виявили тіла двох українців у холодильній камері для зберігання фруктів.

Обидва загиблих жили на території господарства, де стався інцидент, але поки що не встановлено, за яких обставин вони опинилися в холодильній камері - приміщенні з контрольованим анаеробним середовищем. Увійти в нього означає піддати себе смертельній небезпеці.

Також нагадаємо, що на фабриці концерну LG біля Вроцлава, Польща, від важких виробничих травм помер 28-річний українець.

Раніше повідомлялося, що поблизу населеного пункту Тарнувка у Полковіцькому повіті, що у Польщі, під час розширення водосховища загинув заробітчанин з Тернопільської області.

Крім того повідомлялося, що ослаблення регуляцій в Німеччині може відібрати у Варшави 20-25% українських заробітчан впродовж наступних чотирьох років.