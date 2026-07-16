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У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
За оцінками біологів, цьому білому осетру понад 100 років
фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Дивовижна риба з’явилася на світ ще у 1920-х роках і пережила кілька поколінь людей та безліч змін у довкіллі

У канадській провінції Британська Колумбія рибалки встановили новий світовий рекорд, виловивши на річці Фрейзер гігантського білого осетра завдовжки 356 см, що на 4 см перевищує рекод встановлений у 2021 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Рекордний улов зафіксували рибалки Шон Норт та Елвіс Пентон, які були клієнтами компанії Sturgeon Slayers, яка спеціалізується на організації професійної риболовлі.

«Після фіксації рекорду та короткої фотосесії рибалки дбайливо повернули велетня у природне середовище існування. Таке бережливе ставлення є частиною дієвої програми відповідального рибальства, спрямованої на захист рідкісних видів риб», – повідомляють в Державному агентстві меліорації та рибного господарства України.

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Білого осетра завдовжки 3,56 метра визнали найбільшим представником свого виду, виловленим у сучасній історії.
Фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Засновник Sturgeon Slayers Кевін Естрада присвятив свою кар'єру навчанню рибалок, просуванню відповідальних методів «вилови та відпусти» та відстоюванню довгострокового сталого популяції білого осетра річки Фрейзер.

«Кожна рибина, яку вони зустрічають, обробляється з максимальною турботою та повагою, гарантуючи, що майбутні покоління зможуть відчути той самий трепет та захоплення, які викликають ці доісторичні велетні. Цей останній рекордний осетер є свідченням не лише здоров'я та стійкості екосистеми річки Фрейзер, але й спільних зусиль гідів, рибалок, дослідників, корінних громад, природоохоронних організацій та урядових установ, які продовжують підтримувати захист цього неймовірного рибного промислу», – повідомляють в компанії Sturgeon Slayers.

Нагадуємо, осетер білий є найбільшою прісноводною рибою Північної Америки та третім за величиною представник осетрових після білуги й калуги. Цей вид часто називають «живим динозавром», оскільки його предки існували на планеті ще за часів доісторичних рептилій.

Зазначимо, обмеження рибного промислу під час війни сприяло збільшенню популяції осетрових видів у Дунаї. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник директора Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук Віктор Демченко.

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Теги: Канада рибальство рекорд риба

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