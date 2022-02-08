Суд знову переніс обрання запобіжного заходу «слузі» Кузьміних

На судовому засіданні з’ясувалося, що Кузьміних відмовився отримувати клопотання про обрання йому запобіжного заходу

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відклав засідання з розгляду питання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату від «Слуги народу» Сергію Кузьміних на 11 лютого. Про це оголосив слідчий суддя Олег Ткаченко.

На судовому засіданні з’ясувалося, що Кузьміних відмовився отримувати клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

«Я вважаю, що треба нам оголосити перерву у судовому засіданні для надання Кузьміних часу на ознайомлення з клопотанням, додатками до нього і, відповідно, спілкування з адвокатом, визначення своєї правової позиції і підготовки до свого захисту при розгляді цього клопотання – до 11 лютого, плануємо на 10-ту», – сказав слідчий суддя.

Зазначимо, підозрюваний у хабарництві народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Кузьміних не з’явився сьогодні на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС), оскільки поїхав до Житомира за своїм паспортом. Згодом він все ж прибув до Києва.

Напередодні Кузьміних зі штовханиною втік із суду.

Як відомо, у понеділок суд не зміг обрати нардепу запобіжний захід. Засідання було перенесене, бо Кузьміних не мав із собою документів, крім посвідчення народного депутата. Так, судове засідання перенесли на ранок 8 лютого.

7 лютого детективи НАБУ затримали «слугу» Кузьміних. Минулого тижня «слуга» Кузьміних заявив, що «з подивом дізнався» про розшук НАБУ.

3 лютого НАБУ оголосило в розшук «слугу народу» Кузьміних. Як пояснили у відомстві, рішення оголосити нардепа у розшук було ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ.

Раніше НАБУ оприлюднило відео, як «слуга» Кузьміних бере хабар. Кузьміних підозрюють в отриманні грошей за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

2 лютого Кузьміних попросився тимчасово вийти з фракції «Слуга народу». Нагадаємо, 31 січня генпрокурорка підписала підозру нардепу Кузьміних.

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