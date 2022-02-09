ДТП за участю депутата Трухіна. ДБР озвучило скандальні подробиці розслідування

Бюро не отримало відеозаписи з бодікамер поліцейських, бо вони начебто вже видалені

Директор Державного бюро розслідувань розкрив нові факти щодо дорожньо-транспортної пригоди з автомобілем народного депутата Олександра Трухіна. Про це очільник ДБР Олексій Сухачов заявив на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, повідомляє пресслужба бюро.

За його словами, оперативно-слідча група ДБР відпрацювала увесь маршрут руху автомобіля від Полтави до місця аварії, який становить відрізок у 300 кілометрів. Уздовж цього маршруту встановлено понад 1000 камер спостереження, розташованих на АЗС, автосалонах, житлових будинках, опорах систем спостереження органів місцевої влади, з яких оглянуто та проаналізовано 30 годин відеозаписів.

«За результатами зафіксовано рух автомобіля Audi-A8 з міста Полтава до міста Бориспіль. З найбільш наближених за часом до моменту ДТП ділянок автодороги, зокрема у населеному пункті Борщів Київської області та у місті Борисполі по вулиці Київський шлях, 23 на камерах спостереження чітко зафіксовано, що за кермом вказаного автомобіля перебуває особа в одязі червоного кольору», – йдеться у повідомленні.

Водночас відеозаписи з камер спостереження від вказаного місця до самого місця скоєння ДТП слідчі ДБР не отримали. На запит ДБР підрядна організація офіційно повідомила, що у зв’язку з проведенням ремонту автодороги та заміни дорожньої інфраструктури, системи відеоспостереження на цій ділянці були тимчасово демонтовані.

Крім того, у ході слідства були допитані 12 осіб, як учасники події, так і очевидці, з них восьмеро допитані безпосередньо слідчими ДБР. Були проведені судові експертизи: молекулярно-генетична, автотехнічні, транспортно-трасологічна, судово-медичні.

Щодо відеозапису, оприлюдненого 1 лютого 2022 року на сайті видання «Українська правда», директор ДБР наголосив, що 25 серпня 2021 року слідчим Національної поліції був направлений запит до Управління патрульної поліції у місті Києві про надання записів з відеореєстраторів поліцейських, які перебували на місці ДТП. Проте відповідь надана не була.

3 вересня 2021 року слідчий ДБР повторно, у тому числі й на електронну адресу Управління патрульної поліції, направив запит про надання записів з відеореєстраторів поліцейських з проханням забезпечити збереження цих відеозаписів.

«28 вересня 2021 року, тобто майже місяць з часу отримання запиту, Управлінням патрульної поліції у місті Києві надано відповідь про те, що 30-денний строк зберігання відеозаписів минув, у зв’язку з чим вони видалені», – зазначив Сухачов.

Через оприлюднення ЗМІ фрагментів відеозаписів з відеореєстраторів поліцейських 2 лютого 2022 року ДБР скерувало лист на адресу Національної поліції із проханням провести службову перевірку за фактами відмови у наданні відеозаписів з нагрудних відеореєстраторів поліцейських, а також неправомірного розголошення службової інформації та можливого внесення завідомо неправдивих відомостей до листа на адресу ДБР.

Сухачов також зауважив, що окремі фрагменти відеозаписів, оприлюднених ЗМІ, можуть свідчити про наявність ознак вчинення народним депутатом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція надання неправомірної вигоди службовій особі).

У зв’язку з цим слідчий ДБР звернувся до Офісу генерального прокурора щодо прийняття рішення щодо внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України.

Раніше депутат, який їхав разом із Трухіним, розповів подробиці скандальної ДТП.

Також ексгенпрокурор спрогнозував, чим завершиться справа Трухіна.

1 лютого журналісти «Української правди» оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна, яке сталося влітку. На відео Трухін після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським.

Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити» та пропонував поліцейським хабар у розмірі 150 тис. грн за можливість покинути місце ДТП.

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