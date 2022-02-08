Нардеп Кузьміних прокоментував підозру щодо хабаря у пів мільйона

Сергій Кузьміних повідомив у суді, що брав участь у засіданнях з тендеру, але не вважає себе винним

Слідство встановило, що Кузьміних сприяв у перемозі у тендері певної компанії щодо укладання контракту з лікарнею

Народний депутат з фракції «Слуга народу» Сергій Кузьміних назвав провокацією підозру щодо надання хабара за сприяння у перемозі у тендері. У коментарі hromadsке він повідомив, що брав участь у засіданнях з тендеру, але не вважає себе винним.

«Є питання, коли збираються лікарі на консиліум і вирішується питання про те, яке найкраще обладнання потрібне. Таке було. А якщо ви маєте на увазі, що я приходжу і кажу: «От компанія Пупкіна, купіть там щось». Такого не було», – заявив Кузьмін.

Також він сказав, що не бачив записів, опублікованих НАБУ, але вважає, що там мала місце провокація.

Водночас, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Корзун у коментарі журналістам зазначив, що сторона обвинувачення проситиме арешт для Кузьміних із можливістю застави у 49 тисяч гривень.

За його словами, слідство встановило, що Кузьміних сприяв у перемозі у тендері певної компанії щодо укладання контракту з лікарнею у Житомирській області.

«За 30% – тобто 558 тисяч гривень. Серед доказів – записи, негласні слідчі розшукові дії, допити свідків», – сказав прокурор.

Зазначимо, 8 лютого суд знову переніс обрання запобіжного заходу «слузі» Кузьміних на четвер, 11 лютого.

До цього підозрюваний у хабарництві народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Кузьміних не з’явився сьогодні на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС), оскільки поїхав до Житомира за своїм паспортом. Згодом він все ж прибув до Києва.

Напередодні Кузьміних зі штовханиною втік із суду.

Як відомо, у понеділок суд не зміг обрати нардепу запобіжний захід. Засідання було перенесене, бо Кузьміних не мав із собою документів, крім посвідчення народного депутата. Так, судове засідання перенесли на ранок 8 лютого.

7 лютого детективи НАБУ затримали «слугу» Кузьміних. Минулого тижня «слуга» Кузьміних заявив, що «з подивом дізнався» про розшук НАБУ.

3 лютого НАБУ оголосило в розшук «слугу народу» Кузьміних. Як пояснили у відомстві, рішення оголосити нардепа у розшук було ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ.

Раніше НАБУ оприлюднило відео, як «слуга» Кузьміних бере хабар. Кузьміних підозрюють в отриманні грошей за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

2 лютого Кузьміних попросився тимчасово вийти з фракції «Слуга народу». Нагадаємо, 31 січня генпрокурорка підписала підозру нардепу Кузьміних.

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