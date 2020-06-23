#ЩастиНаЗНО. В мережі проходить флешмоб на підтримку випускників



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Флешмоб вже підтримали зірки шоу-бізнесу: Alyona Alyona, ТНМК, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, O.Torvald

25 червня в Україні стартує кампанія Зовнішнього Незалежного Оцінювання, а разом з тим випускники загальноосвітніх шкіл наближаються до важливого для них етапу та все більше починають нервувати. Цього року додались особливі умови у зв’язку з карантинними та протиепідеміологічними заходами.

Хвилювання випускників перед іспитами ЗНО цілком природне, проте дуже часто зайвий тиск створюють батьки, вчителі, наголошуючи ще раз і ще раз про надважливість майбутніх іспитів. Над ЗНО створюється антураж «неперевершених змагань», які «впливають на все майбутнє життя». Через це випускники часто гребують негласними правилами підготовки до іспитів - перестають достатньо спати, займатись фізичними вправами, перевантажують себе інформацією, що теж не на користь ні іспитам, ні дітям.

Всеукраїнський щорічний флешмоб #ЩастиНаЗНО має на меті знизити тиск напруги, підбадьорити, мотивувати випускників та всіх, хто складатиме ЗНО цього року. В соціальних мережах активні громадяни викладають відео, фото та розповідають про свій досвід випускних іспитів, показують лайфхаки підготовки та бажають молоді: «Щасти на ЗНО!». Умовою флешмобу є підпис дописів хештегом #ЩастиНаЗНО .

Флешмоб вже підтримали зірки шоу-бізнесу: Alyona Alyona, ТНМК, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, O.Torvald, HURTOM, Круть, РояльКіт, АДАМ, Вінок, Гуртом та Алекс Сілаков, Анжеліка Рудницька, артисти Національної опери України, артисти Мама хототала шоу.

Філософи, журналісти, громадські діячі, бізнесмени: Ігор Козловський, Валентин Краснопьоров, Сергій Пролеєв, Олександра Гонтар, Вахтанґ Кебуладзе, Катерина Сафонова, Андрій Кузьменко, Людмила Зубко, Діанка Кайнц, Ігор Чумак, Олександр Ярема та багато інших

А також провідні вищі навчальні заклади країни: КПІ ім. Ігоря Сікорського, КНЕУ імені Тараса Шевченка, ЧНУ ім. Юрія Федьковича Одеський державний університет внутрішніх справ, Житомирський військовий інститут ім. С.П.Корольова, Міжнародний європейський університет та десятки шкіл.

Соціальне відео флешмобу транслюють на загальнонаціональній мережі телебачення UA:ПЕРШИЙ. А в соціальній мережі TikTok те саме відео набрало понад 90 тис. переглядів, випускники пишуть, що для них справді актуальна тема стресу та хвилювання, і дуже радіють підтримці багатьох відомих особистостей і кумирів.