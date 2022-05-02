ЗСУ знищили два російські катери біля острова Зміїний (відео)

Катери ліквідували безпілотником Байрактар

Українські військові знищили два російські катери біля острова Зміїний. Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

«Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу Раптор. Працює Байрактар. Разом до Перемоги», – написав Залужний.

Нагадаємо, ЗСУ на півдні знищили ворожі склади боєприпасів.

До слова, на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники угруповання Об’єднаних сил успішно відбили дев’ять атак ворога, також знищили три «Орлани» та чимало ворожої техніки.

Як повідомлялося, раніше аеророзвідники Держприкордонслужби за допомогою дрона виявили на Харківщині танк, бойовий броньований автомобіль та бліндажі з живою силою росіян. Збройні Сили України завдали ударів по всіх позиціях окупантів.