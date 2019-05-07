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    Білгород-Дністровському псевдомінеру оголошено вирок суду

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    Білгород-Дністровському псевдомінеру оголошено вирок суду

    За неправдиве повідомлення про вибух 41-річному жителеві району призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки з іспитовим терміном в один рік

    Подія сталася в жовтні минулого року. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зателефонував на спецлінію та повідомив, що замінував будинок, який належить його тестю.

    Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Спеціалісти вибухотехнічного управляння, які перевірили будівлю та всю прилеглу територію, небезпечних пристроїв не виявили.

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    «В ході проведення розшукових заходів поліцейські встановили особу правопорушника, - розповів начальник Білгород-Дністровського відділу поліції Євген Орлов. - Чоловік розповів про неприязні відносини з родичами та пояснив, що в такий спосіб хотів їх залякати».

    Зібрані матеріали з обвинувальним актом були направлені до суду, де обвинувачуваний повністю визнав свою вину.

    Зловмисника визнали винним у скоєнні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України та призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим строком один рік.

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