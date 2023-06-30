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Річниця визволення Зміїного. Залужний показав потужне відео

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Річниця визволення Зміїного. Залужний показав потужне відео
Головнокомандувач ЗСУ подякував усім, хто захищає Україну
скріншот з відео

30 червня 2022 року російські загарбники поспіхом евакуювалися з острова Зміїний

Рівно рік тому, 30 червня, Сили безпеки та оборони визволили острів Зміїний від російських окупантів. Головнокомандувач України Валерій Залужний показав, як українські військові гнали окупантів з території острова.

«Рівно рік тому, 30 червня, Сили безпеки та оборони визволили острів Зміїний від російських окупантів», – зазначив Залужний.

Відповідними кадрами генерал потішив на честь річниці з моменту деокупації цієї території. Також він подякував всім захисникам та захисницям України за службу. 

Острів Зміїний розташований в Ізмаїльському районі Одещини, площа – 17 га, довжина – 662 м, ширина – 560 м. Від острова до найближчого узбережжя України лише 30 км, а до Одеси – 120 км. 2007 року на Зміїному заснували українське село Біле, жителів було небагато – від 13 до 30 осіб. Острів Зміїний був для окупантів важливим елементом для контролювання північно-західної частини Чорного моря.

Нагадаємо, Збройні Сили України 30 червня 2022 року звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів.

«Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці «Богдана», яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження», – написав Залужний.

До слова, тоді міноборони РФ назвало втечу рашистів «кроком доброї волі».

 

Теги: Одещина військові звільнення Валерій Залужний

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