Це вам не жарти: Одеська облрада вирішила виділити на Лігу сміху понад 1,5 млн грн

Розпоряджатися грошима буде департамент освіти і науки Одеської ОДА

Депутати Одеської обласної ради вирішили виділити 1,54 млн гривень на фінансування регіонального проекту студентської Ліги сміху.

Як повідомляє Думська, про це йдеться у проекті рішення Про затвердження цільової соцпрограми «Молодь Одещини».

Згідно з документом, у 2021 році на Лігу сміху планують виділити 300 тисяч гривень, та ще по 310 тисяч щорічно до 2025-го. Розпоряджатися грошима буде департамент освіти і науки Одеської ОДА, а також Одеський обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді.

Крім того, програма також передбачає виділення 1 млн 258 тисяч гривень на студентську вікторину Що? Де? Коли?.

Юридично права на франшизу Ліга сміху належать президенту Володимиру Зеленському, менеджерам студії Кварталу 95 Сергію і Борису Шефірам та Андрію Яковлеву, а також колишніми гравцям КВН Науму Баруєлю і Андрію Чивуріну.

Ведучим телевізійного шоу Ліга сміху до 2019 року був сам Зеленський.

У січні 2021 року стало відомо, що російський телеканал СТС купив права на трансляцію своєї версії української франшизи.

При цьому на участь у шоу вже зареєструвалися команди з ОРДЛО і окупованого РФ Криму.

Нагадаємо, позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до Ради нацбезпеки та оборони України із закликом ввести санкції проти ТОВ «Квартал 95» та його бенефіціарів.