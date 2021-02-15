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    Це вам не жарти: Одеська облрада вирішила виділити на Лігу сміху понад 1,5 млн грн

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    Юридично права на франшизу Ліга сміху належать президенту Володимиру Зеленському - Це вам не жарти: Одеська облрада вирішила виділити на Лігу сміху понад 1,5 млн грн
    Юридично права на франшизу Ліга сміху належать президенту Володимиру Зеленському
    фото: з відкритих джерел

    Розпоряджатися грошима буде департамент освіти і науки Одеської ОДА

    Депутати Одеської обласної ради вирішили виділити 1,54 млн гривень на фінансування регіонального проекту студентської Ліги сміху.

    Як повідомляє Думська, про це йдеться у проекті рішення Про затвердження цільової соцпрограми «Молодь Одещини».

    Згідно з документом, у 2021 році на Лігу сміху планують виділити 300 тисяч гривень, та ще по 310 тисяч щорічно до 2025-го. Розпоряджатися грошима буде департамент освіти і науки Одеської ОДА, а також Одеський обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді.

    Крім того, програма також передбачає виділення 1 млн 258 тисяч гривень на студентську вікторину Що? Де? Коли?.

    Юридично права на франшизу Ліга сміху належать президенту Володимиру Зеленському, менеджерам студії Кварталу 95 Сергію і Борису Шефірам та Андрію Яковлеву, а також колишніми гравцям КВН Науму Баруєлю і Андрію Чивуріну.

    Ведучим телевізійного шоу Ліга сміху до 2019 року був сам Зеленський.

    У січні 2021 року стало відомо, що російський телеканал СТС купив права на трансляцію своєї версії української франшизи.

    При цьому на участь у шоу вже зареєструвалися команди з ОРДЛО і окупованого РФ Криму.

    Нагадаємо, позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до Ради нацбезпеки та оборони України із закликом ввести санкції проти ТОВ «Квартал 95» та його бенефіціарів.

    Теги: Одеса Володимир Зеленський гумор жарт
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