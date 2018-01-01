Частина Одеси залишиться без електрики у понеділок

Електроенергію тимчасово відключать у зв'язку з плановими ремонтними роботами

У понеділок, 12 лютого 2018 року, в Одесі без електрики залишаться мешканці восьми вулиць. Електроенергію тимчасово відключать у зв'язку з плановими ремонтними роботами за заздалегідь затвердженим графіком, повідомили в прес-службі Одеської міськради. Від 09:00 до 17:00 без світла залишаться мешканці наступних адрес: вул. Бочарова,