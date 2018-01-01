Частина Одеси залишиться без електрики у понеділок
- Вчора, 22:25
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Електроенергію тимчасово відключать у зв'язку з плановими ремонтними роботами
У понеділок, 12 лютого 2018 року, в Одесі без електрики залишаться мешканці восьми вулиць.
Електроенергію тимчасово відключать у зв'язку з плановими ремонтними роботами за заздалегідь затвердженим графіком, повідомили в прес-службі Одеської міськради.
Від 09:00 до 17:00 без світла залишаться мешканці наступних адрес:
- вул. Бочарова, 57а, б, в, 61а, б, в, 65, 69, 71, 71/1, 2, 44а, 44,54 а, б, в, г, 30-52;
- дор. Дніпропетровська 125, 125/1, 2, 3, 123, 121, 119, 127, 93, 93а, 99, 83/2, 83/3, 109, 111, 109/1, 2, 3, 113, 120, 122 , 93-99, 111, 126 / 1,2;
- вул. Висоцького, 2, 6, 4, 10, 12, 14, 8, 14, 16, 14а, 18, 20, 16а, 23, 22, 22а, 1, 5-9, 11, 11а, 3, 7;
- вул. Сахарова, 42, 28, 38, 3, 15, 40/1, 46, 48, 30, 19, 60, 62, 64, 66;
- вул. Заболотного, 57, 57/1, 2, 42-56, 59, 59/1, 2, 67, 56б, 52, 60, 62, 64, 66, 66/2, 56 (1, 2, 3, 4) , 48, 54, 56/1, 5, 4, 54 1, 2;
- пр. Добровольського, 130/2/4, 130, 126, 128а, 114/1, 122/1, 126/1, 112, 116, 114, 133, 135, 137, 143, 147, 149, 151, 153, 157а, 159, 116-156;
- вул. Марсельська, 32, 34, 36, 44, 48, 35.
- вул. Махачкалинська, 1-9.
До слова, в Одеській області, на відміну від інших областей України, циркулює агресивний генотип вірусу кору B3 (Kabul), який провокує ускладнення та високий рівень захворюваності серед населення.