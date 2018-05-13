На трасі Київ-Одеса масштабна ДТП: фура, що перекинулася, перекрила всю дорогу
- Сьогодні, 17:16
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Перекидання вантажівки ускладнило рух транспорту в обидва напрямки
В Одеській області на трасі Київ-Одеса М-05 сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють очевидці аварії.
Інцидент стався на 363 кілометрі автотраси Київ-Одеса неподалік від села Старі Маяки Ширяївського району Одеської області. Через перекидання вантажівки ускладнено рух транспорту.
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За попередньою інформацією, постраждалих немає.
На даний момент вирішується питання про ліквідацію наслідків даного ДТП.
Джерело: Журналіст